La Superliga asegura ahora que no habrá plazas fijas

Hoy se define como una competición "meritocrática, sin plazas fijas, en la que cada equipo tendrá el derecho a soñar y clasificarse" "Tenemos el máximo respeto por los tribunales, pero la Superliga es una necesidad estructural", según Bernd Reichart

La Superliga (europea de fútbol, en proyecto) aseguró este viernes que será una competición "meritocrática, en la que no habrá plazas fijas, en la que cada equipo tendrá el derecho a soñar y clasificarse", y defendió que "los clubes deben ser los que gestionen su propio destino".

"Tenemos el máximo respeto por los tribunales, pero la Superliga es una necesidad estructural y se adaptará a la realidad que exista después del fallo del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), ya estamos hablando con autoridades de Bruselas para hacerlo. Espero que la otra parte tenga el mismo respeto", explicó Bernd Reichart, consejero delegado de la firma A22 Sports Management, impulsora del proyecto y demandante contra la UEFA y la FIFA.

Reichart mantuvo que no se trata de una "competición elitista", cuyo objetivo es "mejorar una competición que tira del carro para el bien de todo el ecosistema", durante la conferencia organizada por A22 Sports Management, y el bufete Clifford Chance "El futuro del fútbol en la Unión Europea: el caso de la Superliga", en la que estaba invitado el director general del Real Madrid, José Ángel Sánchez, que no asistió por motivos de salud.

"Lo más importante que hemos conseguido es el compromiso de la UEFA de no amenazar con sanciones a los clubes con los que hemos entrado en diálogo. Puede ser humano la reticencia al cambio. UEFA controla una actividad sin competencia y sin la necesidad de innovar y proponer soluciones al fútbol, pero A22 debe ser capaz de trabajar libremente. Ellos dicen que son dueños del fútbol, dicen que el sistema funciona y que no hace falta una alternativa, pero deben ser los clubes los que gestionen su propio destino", indicó después de la reunión que mantuvo hace semanas en la sede de la UEFA y de iniciar hace seis semanas conversaciones con clubes de manera confidencial.

Reichart coincidió con Luis Alonso y Fernando Irurzun, socios directores del área mercantil y de litigación de Clifford Chance, respectivamente, en que la UEFA y la FIFA abusan de su posición de monopolio, algo que defienden con su propia normativa y régimen sancionador en contra de las normas de la Unión Europea.

"Creemos que el fútbol no está bien regulado, se encuentra con una situación alarmante en cualquier otro sector, si contactas con cualquier actor te dicen me gustaría escucharos, pero me están amenazando con sanciones que me llevarían a la quiebra, por la expulsión de las competiciones", situación que "no sería aceptable en un mercado abierto a la libre competencia", expusieron.

Ambos cuestionaron que la UEFA y la FIFA se hayan "erigido como el único organizador y regulador de competiciones, que puede autorizar si alguien puede competir" contra ellos. "Protegen esos roles con su régimen sancionador. Estamos ante un sistema disuasorio para encontrar una alternativa al régimen de monopolio. El presidente de la UEFA se define como una corporación comercial y la FIFA se compara a la ONU".

La organización por parte de empresas privadas de competiciones como el Tour de Francia o el Mundial de Fórmula Uno fueron aspectos destacados en la conferencia, en la que los responsables de A22 subrayaron que respetarán la decisión del TJUE aunque los casos similares que ha abordado siempre se han zanjado dando capacidad a las partes para ser organizadoras.

"La UEFA tiene infinidad de reglamentos, pero nunca ha hecho uno para contemplar que haya otra competición y eso la Comisión Europea se lo afeó. A22 tiene derecho a explorar iniciativas en el deporte que pueden tener valor añadido. El artículo 165 del TFUE no dice que un organismo tiene que ser el único organizador de competiciones. El fútbol es una actividad sometida a normas de libre competencia. El tribunal no está juzgando ningún aspecto de la Superliga,, sino la posición de monopolio que FIFA y UEFA ostentan sobre el fútbol europeo y su compatibilidad con las normas, libertades y principios de la libre competencia de la Unión Europea", insistieron.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) celebró el pasado julio la audiencia del caso de la Superliga y el próximo día 15 el abogado general hará pública su opinión sobre cómo debe resolverse.

Serán unas conclusiones no vinculantes sobre las que después deliberarán los quince jueces elegidos entre los 27 del tribunal para formar la "Gran Cámara" a la que está asignado.

Cada juez podrá proponer cambios hasta adoptar una resolución definitiva, por mayoría, que se anunciará en una audiencia pública, el año que viene, y que se remitirá al tribunal que planteó la cuestión prejudicial, que sí está obligado a resolver en la línea que marque el TJUE.

En este caso se trata del Juzgado de lo Mercantil 17 de Madrid, al que la Superliga, representada por A22 y European Superleague Company, acudió en abril de 2021 para denunciar posible abuso de posición dominante de la UEFA y la FIFA .