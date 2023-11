La ropa que habla a las mujeres

Regina Rodríguez fundó, junto a su hermana Marisol, la firma que ha dado el salto definitivo a la excelencia

Emprender es poder y Regina Rodríguez lo sabe. Con sus altibajos, una pandemia que marcó su futuro y la fidelidad a unos principios inamovibles, la firma que fundó junto a su hermana Marisol ha dado el salto definitivo a la excelencia. En el camino, una lucha.

“La dificultad que tenemos las mujeres para la conciliación la he sufrido en mi propia piel - reconoce- pero eso no me ha frenado. Me ha costado una depresión y una reinvención con tres niños pero aquí estoy, fuerte y con ganas”. Correr la salvó.

Mientras sumaba kilómetros y maratones, la CEO de Believe Athletics reflexionaba y llegaba a la conclusión de que “con la ropa de deporte que había en el mercado no me sentía femenina. Salía a entrenar con las camisetas ‘fosforito’ que me daban en las carreras y ahí tuve claro que debíamos arreglar eso. Creamos nuestra firma con muchas dificultades pero siempre tuve claro que iba a primar la calidad. Quería hacerlo bien”. Y lo consiguió.

Sus diseños los visten influencers del mundo del yoga como Xuan Lan o la creadora del ‘ballet fit’, Gloria Morales. Verónica Blume, Gemma Mengual, Raquel Sánchez Silva y Ana Rosa Quintana son algunas de las mujeres que entrenan con su ropa de calidad única. “El material es 100% reciclado, se fabrica en la península y con cada compra plantamos un árbol en Madagascar y Guatemala”.

Estos son los principios de la ropa de deporte que habla a las mujeres.