El Barça pasa del fichaje de Messinho

El Barça ya hace tiempo que decidió que no entraría en la puja por el joven brasileño Estevao Willian, del Palmeiras, conocido como 'Messinho'. El club blaugrana tenía el ofrecimiento de este talentoso centrocampista ofensivo de 17 años y representado por André Cury, pero no van a arriesgar en más apuestas del mercado brasileño tras el fichaje de un Vitor Roque que deberá salir cedido porque no entra en los planes del próximo proyecto deportivo. Messinho se acercaría al Chelsea y el Barça no piensa realizar contraoferta alguna con las cifras que se están poniendo encima de la mesa.

Messinho ha sido seguido por los ojeadores del Barça en los últimos meses y nadie duda de su calidad futbolística y de su calidad, pero en el club le ven más como un interior y no tendría espacio en la composición actual de la plantilla. André Cury ha insistido mucho en esta negociación ya que el futbolista priorizaba acabar como blaugrana, pero no va a tener posibilidad alguna a corto plazo.

La oferta del Chelsea, según 'UOL Esporte' será de 30 millones de euros más 20 en variables y el Palmeiras querría percibir 55 millones de euros pese a que su entrenador ha pedido al club que no venda ahora al jugador y que intente retenerle una temporada más como mínimo. El club inglés, que también se interesó por Vitor Roque en su momento, no quiere desperdiciar esta oportunidad y se la jugará por el brasileño.