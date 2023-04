Ganar una vez o ganar muchas veces

El derbi de Oporto enfrenta a un barrio contra una ciudad. Unos pocos, los aficionados del Boavista, que cada vez son menos, están arrinconados en una zona alejada del centro Apenas pueden competir con los focos de la Champions League y el brillo de los trofeos de los ‘Dragones’. Es una rivalidad en la que se enfrentan los títulos de unos contra los recuerdos de los otros

El fútbol plantea un dilema que, como tantos otros, carece de lógica. Ante la pregunta de si es mejor que tu equipo gane la liga 30 veces o que la gane una sola, la respuesta debería ser clara. Pero, quién sabe si por valorar lo suyo o porque no tienen más remedio, esos aficionados de los clubes que sólo han saboreado el éxito una vez dicen que es mejor que disfrutarlo muchas. Que ganar también cansa si se repite demasiado.

El derbi de Oporto enfrenta a un barrio contra una ciudad. Unos pocos, los aficionados del Boavista, que cada vez son menos, están arrinconados en una zona alejada del centro. Apenas pueden competir con los focos de la Champions League y el brillo de los trofeos de los ‘Dragones’. Es una rivalidad en la que se enfrentan los títulos de unos contra los recuerdos de los otros. O, mejor dicho, un solitario y potente recuerdo.El Boavista siempre persiguió sentarse en la misma mesa que Benfica, Sporting y Oporto. Quería ganar la liga, algo que, fuera de los tres grandes, solo había conseguido Os Belenenses en 1946. Empezó a coquetear con ellos en la década de los 70. El equipo ‘ajedrezado’ (por los cuadros blancos y negros de su camiseta) conquistó la Taça en 1975 y la temporada siguiente quedó segundo. Los primeros éxitos animaron a Valentim Loureiro, empresario y político de Oporto, a hacerse cargo del club. Con él a los mandos, el Boavista conquistó la tercera Taça en cinco años y empezó a ser un habitual en competiciones internacionales. Pero el título liguero se resistía.En los 90 hubo un segundo empujón para que el Boavista se convirtiera en una potencia portuguesa. A dos nuevas Taças se añadieron dos Supercopas de Portugal. Empezaron a llegar los que pocos años después serían grandes jugadores, como el guardameta Ricardo, Nuno Gomes, Hasselbaink, Erwin Sánchez o Petit, hoy entrenador de las ‘Panteras’. Bajo la dirección de João Eduardo de Loureiro, cantante pop e hijo del anterior presidente, el Boavista alcanzó el cielo. Jaime Pacheco, excentrocampista del Oporto y capitán de la selección portuguesa, tomó las riendas en el banquillo. Tres años después, el equipo que “más corría en toda Europa”, según Capello, cumplió el sueño de ganar la liga. Lo hizo, además, solo un punto por encima del Oporto. El éxito coleó durante dos temporadas, con otro subcampeonato y unas semifinales de la UEFA. Fueron las últimas noches de gloria. Tras la remodelación del estadio para la Eurocopa de 2004, aparecieron los problemas financieros. Pero la peor noticia llegó en 2008, cuando el Boavista descendió a segunda división por el escándalo ‘Apito Dourado’, en el que se acusó a la directiva ‘ajedrezada’ de presionar a los árbitros. Un año después el Boavista bajó a la tercera categoría. Por suerte para sus aficionados, en 2014, una sentencia favorable devolvió al Boavista a primera división. Contra todo pronóstico, mantuvo la categoría y hoy sigue en la élite, pero muy lejos de aquellos días de éxito. La liga de 2001 fue su último título y ha vuelto al rincón de una ciudad que sólo late por el Oporto.

El Boavista ‘fichó’ a Mourinho

La de los ‘Dragones’ es una historia ligada al triunfo. Hasta la década de los 80, se repartía los títulos nacionales con Sporting y Benfica, pero tenía poco renombre en Europa. Se presentó en el continente con la final perdida de la Recopa en 1984 y sobre todo con la Copa de Europa conquistada en 1987 ante el Bayern de Múnich. En los 90, engordó sus vitrinas nacionales con cinco títulos consecutivos, dos de ellos de la mano de Bobby Robson, justo antes de que llegara al Barcelona. Su ayudante tanto en el Oporto como en el banquillo azulgrana fue José Mourinho, que a principio de siglo volvería a Do Dragão, en este caso como entrenador principal. La decisión de fichar al técnico portugués fue provocada, precisamente, por no haber conquistado el título en 2001, que cayó del lado del Boavista. Bajo su dirección, el Oporto reconquistó dos títulos de liga y la segunda Champions League.Antes y después de Mourinho, el Derbi da Invicta, como se conoce el duelo entre Boavista y Oporto, casi siempre ha sido desigual. El único título del Boavista no puede competir con los 30 del Oporto, que busca uno más. Ahora mismo es segundo, a solo cuatro puntos del Benfica. El Boavista, en cambio, está en tierra de nadie. La motivación será ganar el derbi 19 partidos después. No consiguen la victoria en Do Dragão desde 2004. Así podrán decir que ganar una sola vez es mejor que ganar muchas veces.

Distancia entre estadios: 5,8 km: del Estádio do Dragão (50.033 espectadores) al Estádio do Bessa XXI (28.263 espectadores)

