Foto al pie: Un gesto

"La diversidad gana”

La selección alemana posó en la escalera del avión antes de emprender rumbo a Catar. En el cuerpo del aparato, “la diversidad gana”, una clara alusión a la intolerancia que impregna el país organizador del Mundial.

Mañana empieza a rodar el balón en el emirato y los gestos de algunas selecciones seguro que no pasan desapercibidos. Gestos que pondrán de manifiesto que este torneo es un error. Gestos que no harán olvidar que eran las propias federaciones quienes tenían en su mano –no ustedes, queridos aficionados– presionar a la FIFA para que este campeonato no saliera adelante. Como el avión que salió de Omán con la ‘Mannschaft’, los gestos y los mensajes se los lleva el viento.