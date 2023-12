Los misteriosos mensajes de Jaime del Burgo contra Pedro Sánchez y el Rey tras los tuits sobre la Reina Letizia

Jaime del Burgo es el ex marido de Telma Ortiz, hermana de Letizia Ortiz El ex cuñado de la reina, regresó al foco mediático hace unos días cuando Jaime Peñafiel lo incluyó como uno de los protagonistas de su nueva publicación

Jaime del Burgo es el ex marido de Telma Ortiz, hermana de Letizia Ortiz. El ex cuñado de la reina, regresó al foco mediático hace unos días cuando Jaime Peñafiel lo incluyó como uno de los protagonistas de su nueva publicación. El periodista del corazón, crítico con la mujer de Felipe VI, publicó un nuevo libro hace dos semanas, titulado 'Letizia y yo'.

Según apunta del Burgo, Felipe hizo firmar a su mujer unas capitulaciones matrimoniales leoninas, que en caso de divorcio, planeaba impugnar y hundir a los Borbones. Del Burgo actuaba como asesor y amigo de la princesa, para después casarse con Telma, sin embargo, antes mantuvo un noviazgo con Letizia.

En este contexto, del Burgo publicó un 'tuit' en su cuenta de X, aclarando los conceptos de los que se hablan en el libro de Peñafiel. "Las cuatro etapas a las que se refiere Jaime Peñáfiel respecto a la relación Letizia Ortiz y Jaime del Burgo, son las siguientes:

Relación amorosa, de 2002 a 2004. Amigos y confidentes, de 2004 a 2010. Relación amorosa, duradera y continuada, 2010 y 2011. Como cuñados, de 2012 a 2016. Es la tercera relación la que termina abruptamente después de dos años, a los pocos meses de la renuncia de Letizia Ortiz como princesa de Asturias, divorcio de Felipe y el establecimiento como pareja en Nueva York, que era lo que habíamos planeada".

Después de estas duras y polémicas declaraciones, Jaime del Burgo pubicó este domingo una foto íntima, que según parece indicar, fue enviada por Letizia, durante una de sus relaciones.

La reina se hacía un selfie con el móvil frente al espejo, vistiendo una pashmina. Además, su ex cuñado, revelaba el mensaje que supuestamente, acompañaba esta imagen: "Amor. Llevo tu pashmina. Es como sentirte a mi lado. Me cuida. Me protege. Cuento las horas para volver a vernos. Amarte. Salir de aquí. Tuya".

Tras este arriesgado movimiento y hacer público este contenido, ha eliminado todas sus antiguas publicaciones. Además, ha revelado sus intenciones de seguir publicando nuevos detalles: "La cuenta está bierta a todo el mundo. Los que fueron bloqueados hasta ahora pueden añadirse si lo desean."

Ahora, Jaime del Burgo ha cargado contra Pedro Sánchez tras borrar todas sus publicaciones, a raíz de la tramitación de la ley de amnistía, exponiendo unas palabras que se podrían atribuir directamente a Felipe VI.

Los tuits de Jaime del Burgo | SPORT.es / Sport

"Sr. Sánchez, me traes un gobierno sin asesinos y firmo. Te sientas con Feijó y os arregláis. Pero Otegui no porque esto es destruir la esencia de lo soy y defiendo. Y no firmo". publicaba en X

Uno de los tuits de Jaime del Burgo | SPORT.es / Sport

Sobre Sánchez, ha reproducido una cita de Lincoln para tacharle de mentiroso. "Puedes engañar a todas las personas algunas veces y a algunas personas todo el tiempo. pero no se puede engañar a todo el mundo todo el tiempo" publicaba.