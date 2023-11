¿Podría ir Shakira a la cárcel?

Shakira ha logrado llegar a un pacto con la Fiscalía

Es una de las grandes preguntas que surgen tras la declaración de Shakira ante el juzgado por presunto fraude fiscal. La cantante colombiana se enfrentaba a 8 años de cárcel por ocultar parte de sus ingresos y patrimonio a la Hacienda española.

Según la información de El Periódico, Shakira (Isabel Mebarak Ripoll) ha llegado a un pacto con la fiscalía, la Abogacía del Estado y la Generalitat, que ejerce también la acusación, por el que se le rebaja la petición de 8 años y un mes de prisión y multas por 23,8 millones de euros a una pena mínima por un presunto fraude a Hacienda de 14,5 millones de euros entre los años 2012 y 2014.

La artista colombiana ya había depositado el montante de la deuda con el fisco y ha regularizado su situación ante la Agencia Tributaria, pagando miles de euros más para abonar los impuestos que le corresponde. Según la artista, ha abonado 90 millones de euros.

La acusación considera que la mayor parte del tiempo la cantante estuvo en nuestro país y superó los 183 días que establece la ley para considerar que una persona es residente habitual en España y, por lo tanto, debe pagar sus impuestos en España. En concreto, la acusada permaneció de manera efectiva en nuestro país: 242 días en 2012, 212 días en 2013 y 243 días en 2014. La ausencia las califica de "esporádicas", en base a la normativa sobre tributos.

Por tanto Shakira no entrará a prisión ya que ha pactado una pena mínima con la fiscalía a cambio de pagar lo que debía. En el hipotético caso de que incumpliera el acuerdo sí podría acabar en prisión pero no, la colombiana no irá a la cárcel.