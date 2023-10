Los productos Prime de hogar y cocina más vendidos: Xiaomi, Moulinex, Philips... ¡y muchos más!

Entérate de las ofertas de Amazon Prime Day que han arrasado en freidoras de aire, planchas, robots aspiradores...

Los descuentos de la Fiesta de Ofertas Amazon Prime en cocina y hogar prometían ser de las mejores de este año y no han decepcionado. Y únicamente los privilegiados clientes Prime de Amazon han tenido la oportunidad de aprovechar todas estas ofertas.

Esta edición empezó el martes 10 de octubre, desde las 00:00 h, y ya han llegado a su fin.

Aunque han sido miles de productos los que han alcanzado su precio más bajo, estos han sido los más vendidos de esta Fiesta de Ofertas Prime de este año.

Y si todavía no eres Prime, te recordamos que puedes disfrutar de estos descuentos haciéndote miembro, ya sea a través de la cuota mensual o anual.

¡Incluso los miembros en periodo de prueba gratuita de 30 días también pueden disfrutar de estos descuentos!

Por 49,90 euros al año (o 4,99 euros al mes) y 30 días de prueba sin compromiso.

Los productos más vendidos en hogar y cocina

Freír en aceite, sea girasol u oliva, es caro. O al menos, más caro de lo que es freír con aire caliente. Sí es cierto que la inversión inicial de esta freidora es muy superior al precio de una freidora convencional, pero merecerá la pena.

Cuenta con una capacidad de 5,5 litros (perfecta para familias de hasta 6 miembros). Sus 11 programas distintos incluyen la posibilidad de programar la cocción hasta 4 horas antes y la capacidad de mantener caliente nuestra comida una vez cocinada.

En cuanto a características más técnicas, la freidora de aire cuenta con una potencia de 1700W y una pantalla LED táctil para controlar todo el proceso.

Philips OneBlade es un producto que recorta, perfila y afeita cualquier longitud de pelo.

La tecnología de OneBlade integra una cuchilla de corte rápido (200 movimientos por segundo) con un sistema de protección dual, proporcionando un afeitado confortable.

Elaboradas con 99% de agua para una limpieza delicada, tienen algodón premium para un contacto suave con la piel del bebé.

Con un 1% de ingredientes delicados con la piel que ayudan a recuperar el pH natural.

Apropiadas para la piel delicada de un recién nacido, incluyendo culito, manos, pies y cara.

Testadas dermatológicamente y 0% de perfume, alcohol, fenoxietanol y parabenos.

Eso sí, contienen materiales de origen vegetal.

No es una veterana en Amazon y pese a no tener ni un mes de historia, ha entrado con mucha fuerza en este Prime Day gracias a una oferta de precio con la que es difícil competir: nada menos que un 67% de descuento, colocan esta sandwichera de más de 40 euros en menos de 20, lo que en muchos comercios considerarían “un regalo”. Y eso que no le falta detalle. Tiene alta potencia (700W) con indicadores de funcionamiento y calentamiento, una placa superior auto ajustable y máxima seguridad gracias a su asa de toque frío y pies antideslizantes.

¡Sumérgete en el contenido Ultra HD 4K como si estuvieras en el cine!

Gracias al nuevo procesador Quad-Core de 1,8 GHz, el Fire TV Stick 4K es un 40 % más potente, las apps se inician más rápido y la navegación es más fluida.

Colores vívidos y muy realistas con Dolby Vision, HDR10, HDR10+ y audio inmersivo Dolby Atmos. ¡Toda una experiencia sin salir de casa!

Este Fire TV Stick con Wi-Fi 6 te proporciona una conexión con menos congestión de red, por lo que disfrutarás de una reproducción en streaming y videojuegos en línea más fluidos.

Para poder beneficiarte de las ventajas del Wi-Fi 6, necesitarás un rúter compatible, pero el Fire TV Stick 4K Max también es compatible con protocolos anteriores de wifi.

Disfruta de tu contenido favorito en Prime Video, Netflix, YouTube, Disney+, Apple TV...

El robot incluye un sensor de distancia láser de vanguardia que permite un posicionamiento y mediciones de distancia precisos, además de un mejor rendimiento. La batería de 3200 mAh proporciona al robot aspirador un máximo de 130 minutos de limpieza en modo estándar.

Estos pañales tienen una suave capa absorbente que, gracias a los materiales seleccionados, cuida y protege la piel del bebé proporcionando una sensación de suavidad

Sus tiras son suaves y transpirables, que se adaptan al contorno del bebé.

Además, tienen un indicador de humedad que cambia de color cuando el bebé se ha hecho pipí.

De regalo, 48 toallitas Dodot Aqua Aqua Plastic Free, 99% de agua con algodón orgánico, que protege la piel de tu bebé.

Sus ocho programas preestablecidos permiten una gran variedad de preparaciones de manera fácil, rápida y sana. Además, su pantalla digital intuitiva te brinda una mayor comodidad, con tiempo de cocción y temperatura ajustables.

Afeitado apurado fácil con las 3 láminas flexibles de esta afeitadora eléctrica se adaptan con fluidez a los contornos faciales.

La tecnología AutoSense detecta y adapta la potencia a la densidad de la barba, capturando y cortando más pelo en cada afeitado.

Tiene una capacidad de 2 litros. Utilizan la dosis justa de café recién molido, ofrecen un control preciso de la temperatura, presión óptima de agua y auténtica leche microespumada, esencial para el latte art.

Freidora dietética que permite cocinar con una sola cucharada de aceite, consiguiendo unos resultados más sanos.

Área de cocinado de 5,5 L para poder cocinar grandes cantidades de alimentos. 1700 W de potencia para cocinar de manera rápida todos los platos.

Resultados excepcionales en todas las recetas gracias a la tecnología PerfectCook de aire caliente que circula por el interior y sale por los orificios traseros. Dispone de termostato para regular la temperatura desde 80 ºC hasta 200 ºC.

Las sartenes de la gama Devil están fabricadas en aluminio forjado con un recubrimiento antiadherente Durit Protect Plus de alta calidad y libre de PFOA.

Su calidad permite cocinar con menos grasa y lo que es tan importante: que limpiarlas sea fácil ya que no se pega casi nada ni siquiera con un uso frecuente. Son aptas para todo tipo de cocinas, incluidas las de inducción y muy pronto se ve que se calientan muy rápido y mantienen una temperatura constante en toda la superficie.

Tienen un descuento del 45% lo que las coloca en un precio casi nunca visto en más de 5 años de historia.

No todas las planchas de vapor son iguales ni dan las mismas prestaciones, por lo que es importante fijarse en la calidad de la marca y la potencia del modelo.

Esta Rolipop es de vaporización fuerte y concentrada ya que su panel de metal permite que el vapor penetre más fácilmente en la ropa de varios tejidos. Su flujo de vapor es potente (30 g/min) y uniforme para eliminar las arrugas más difíciles.

La diferencia de este centro de planchado respecto a una plancha normal es que consigue hasta 3 veces más vapor, lo que le da una eficiencia que rebaja el esfuerzo, ahorra tiempo y consigue mejores resultados.

El depósito de agua extraíble de 1,7 L ofrece sesiones ininterrumpidas de planchado, y su suela antiarañazos de acero inoxidable permite un deslizamiento impecable.

Es la más vendida en su categoría y hoy tiene un precio que no deberíamos dejar pasar si pensamos disfrutar de la deliciosa fruta de verano con otras texturas, más frías y líquidas.

Porque un batido fresco y sano es de las mejores apuestas para tomar algo sano, refrescarse y quitar la sed.

Con vaso para llevar es ideal para disfrutar de batidos frescos y sanos allá Incluye, además, una botella de plástico de 750 ml para que puedas beberte tu batido favorito en cualquier sitio.

Lleva cuchillas extraíbles de acero inoxidable que además de durar facilitan la limpieza.