14 lecturas para disfrutar del deporte y sus protagonistas

Una selección con opciones para todos los gustos y disciplinas

Aunque en ocasiones pueda parecer lo contrario, no todo es fútbol. Y en el mundo de la literatura deportiva, tampoco. Buena muestra de ello es la selección de libros que traemos, centrada en otras disciplinas que también atraen la atención de una enorme cantidad de aficionados.

Los mejores libros deportivos

Baloncesto, tenis, ciclismo, gimnasia o el mundo del motor acaparan el protagonismo en esta propuesta, con la que podremos ahondar en conocimientos avanzados, conocer al detalle todo lo que envuelve al mundo profesional de cada deporte e, incluso, acceder a la información más personal sobre las figuras más relevantes. Así pues, solo queda elegir nuestra disciplina favorita y adentrarnos en una narraciones llevadas a cabo por expertos o los propios protagonistas.

Este es uno de los mejores libros de deporte para conocer a uno de los futbolistas de élite más importantes: Michael Robbinson, campeón de Europa en 1984 con el Liverpool. Jesús Ruiz Mantilla nos trae confesiones nunca leídas de este futbolista nacido en Inglaterra. Michael llegó a España para acabar afincado en ella y sentirse medio español medio británico.

En Es lo que hay... Mis treinta años en España habla de temas como el Brexit, de su absoluto amor por el futbol y también de su odio por los despachos de hoy en día. Un libro para conocerlo en profundidad.

Sin duda, uno de los libros de temática deportiva en Amazon más emotivos. En él, Carlos Matallanas, un exdeportista y periodista deportivo que tuvo que convivir con la ELA nos explica por qué es importante tener una pasión y una motivación, pero en modo manual de futbol.

Una bonita metáfora de la existencia y de lo que es realmente importante, Carlos a través del deporte de su vida trata otros temas como la resistencia que hay que tener frente a la vida o sobre la solidaridad que se puede encontrar en el mundo del deporte. Un ensayo precioso y emocionante.

Phil Jackson, ayudado por Hugh Delehanty nos cuenta las claves de su exitosa carrera frente al banquillo de los dos famosos equipos: Chicago Bulls y de Los Angeles Lakers. Este entrenador ha conquistado más campeonatos que ningún otro en la historia del deporte.

Fue bautizado como «el Maestro Zen» por todos los periodistas y comentaristas de basket. En este libro quiere repasar toda su carrera deportiva y encontrar las claves que lo llevaron a hacer historia, habla del liderazgo, de los miedos, de los jugadores con los que trabajó y de una cosa muy presente en el deporte: el ego.

Kobe Bryant ha sido y será uno de los jugadores más queridos de la NBA. Ha ganado 5 anillos, 2 medallas de oro olímpicas, dieciocho all star y cuatro MVP al mejor jugador. A la hora de comprar libros de temática deportiva, este es uno de los más interesantes.

En este libro habla de la mentalidad mamba, la que le ha llevado al éxito. Uno de los mejores libros de deporte donde quiere mostrar todas las enseñanzas sobre la vida que a él le han ayudado a ser mejor y a triunfar. Muchas personas se han sumado ya a esta mentalidad.

Este libro es una delicia para todos esos amantes del motor. En él vamos a encontrar algunos de los secretos mejor guardados. En él Adrian Newey nos habla de cómo funciona un coche de carreras, con todas las claves que siempre hemos querido conocer. Adrian está considerado el mejor diseñador de coches de la historia y ha creado coches para pilotos como Alain Prost, Mark Webber o Sebastian Vettel entre muchos otros.

¿Su objetivo? Conseguir el mejor y más rápido de los coches. Es uno de los libros de deporte más llamativos.

Sin duda, uno de los deportes que levanta más pasiones en nuestro país es el baloncesto y conocer al detalle sus fundamentos no siempre es fácil. Así, y planteado como un tratado de cultura baloncestística, el entrenador y comentarista Piti Hurtado, junto a otras autoridades en la materia como Antoni Daimiel (voz en las retransmisiones de la NBA), ofrece en ‘La Pitipedia’ (Corner, 2019) todo un abanico de opciones para profundizar en el conocimiento del básquet. En sus páginas, la divulgación y el entretenimiento se entremezclan para explicar, de una forma comprensible, nociones avanzadas sobre la práctica de este deporte y la cultura que lo envuelve.

Óskar Escalante Antón y Javier Gómez Fuertes son dos figuras relevantes en el mundo de la gimnasia; el primero como entrenador y el segundo como deportista olímpico. Por tanto, para aquellos que busquen ahondar en este deporte, ‘La gimnasia que no se ve’ puede suponer todo un tesoro, pues guarda las distancias con la literatura especializada en los aspectos técnicos, centrándose en otros que no se han abordado con tanta profundidad. La relación entre el entrenador y el deportista, la gestión de los miedos o la manera de afrontar los entrenamientos son algunos de los ingredientes de una obra que, además, defiende la posibilidad de aplicar algunos de los aprendizajes extraídos del mundo de la gimnasia en otros ámbitos de la vida.

El tenis es otro de los deportes que cuenta con más seguidores en todo el mundo. En la actualidad, muchos son los que siguen los partidos de, entre otros, Rafa Nadal, Novak Djokovic o Roger Federer, que llevan un largo periodo de tiempo reinando en el mundo de la raqueta, pero otras grandes figuras les precedieron. Es el caso del estadounidense Andre Agassi, uno de los tenistas más grandes de la historia, que hace en estas memorias un extenso repaso de lo que ha sido una vida ligada siempre a este deporte. Seguramente resulte más que atractiva la propuesta para muchos de los aficionados al tenis, pero lo es más si tenemos en cuenta que Agassi confiesa en sus páginas que, mientras era el número 1 del mundo, odiaba con pasión este deporte.

Un accidente en el Gran Premio de San Marino en 1994 truncó la carrera y vida del piloto brasileño Ayrton Senna, una de las figuras más prestigiosas de la Fórmula 1 que llegó a conquistar tres campeonatos mundiales. Más allá de los numerosos reconocimientos que recibe su manejo en pista mojada o su dominio de la velocidad, la vida más personal de Ayrton Senna también merecía ser contada. Así, Carlos Castellá, experto en automovilismo y apasionado de este deporte, repasa en ‘Los misterios de Ayrton Senna’ todas las aristas del piloto brasileño, ya no solo como deportista, sino también como persona, esfera donde no todas sus actitudes fueron ejemplarizantes. Sin duda, una lectura que no nos podemos saltar si somos aficionados al automovilismo.

También ocurre en otros deportes, pero el ciclismo quizá sea el ejemplo más palmario. No todo el mundo conoce y reconoce el trabajo que llevan a cabo los denominados como gregarios, corredores que no vemos tanto en los titulares de la prensa deportiva pero que son determinantes en el éxito de quienes sí suben al podio. En ‘Gregario’, Charly Wegelius, ciclista profesional de principios de este siglo XXI, cuenta de forma autobiográfica cómo es la vida de un corredor raso que se mata a trabajar para que otros se lleven las loas. Además, aborda en profundidad el tema del dopaje o las condiciones y expectativas laborales de quienes se ganan la vida pedaleando. En definitiva, la voz de quienes normalmente no tienen voz.

El piloto catalán parece dispuesto a romper todos los récords subido en una moto. Sin ir más lejos, en la última década, ha cosechado 8 títulos mundiales en MotoGP y no parece que se vayan a quedar ahí las estadísticas. Así, no es de extrañar que exista interés por contar la que ha sido una trayectoria plagada de éxitos, con la moto como fiel compañera desde la más tierna infancia. Y viene en un formato muy especial; un cómic (Norma Editorial) que cuenta con las ilustraciones de Belén Ortega y el guión de Isidro Sánchez, y con el que podremos viajar por ‘La historia de un sueño’, la del laureado piloto catalán, que hará las delicias de todos los amantes de este trepidante deporte.

Gestionar los éxitos deportivos no es una tarea fácil, de la misma manera que tampoco lo es afrontar las adversidades que puedan surgir, la llegada de las temidas lesiones o la inmensa presión que se sufre estando en lo más alto. En ‘Todo se puede entrenar’, Toni Nadal, tío y entrenador durante años de Rafa Nadal, defiende la importancia de la fortaleza emocional en el deporte y lo hace desde la experiencia y autoridad que acumula en su trayectoria. Porque saber competir no es solo jugar bien, sino que los valores deportivos y la estabilidad a nivel psicológico afectan más de lo que se pueda pensar en la consecución del éxito.

El deportista catalán Kilian Jornet, se denomina "un amante de la montaña" pero se trata de un deportista de élite que ha llevado a su cuerpo hasta el límite, ha sufrido múltiples lesiones, se ha expuesto a grandes riesgos y ha obtenido records que han maravillado al mundo. El libro nos deja ver la parte más íntima de un deportista de élite; desde sus rutinas hasta sus miedos.

Se trata de un libro para aquellos nostálgicos del balompié. Esos futboleros que añoran los pantalones cortitos, los defensas con bigote y las equipaciones sin marcas. Miquel Sanchis y Carlos Roberto han escrito un libro ameno y lleno de anécdotas de un fútbol de otra época.

