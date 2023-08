Consigue dormir profundamente con esta funda de almohada que refresca

La funda de almohada ARC-Chil puede bajar la temperatura hasta 4 grados.

Aunque agosto ya está llegando a su fin, el calor no da tregua. Las noches con temperaturas por encima de los 20 grados se han extendido por todo el país y, con estas, la falta de sueño.

A los expertos no les sorprende que la población presente irritabilidad y falta de concentración a lo largo del día, pues el calor extremo está haciendo que muchos no puedan conciliar el sueño.

Es más, esto ocurre por una relación entre la regulación del sueño y la de la temperatura corporal.

La temperatura de nuestro organismo es mayor por la noche, cuando alcanza su temperatura más alta, apenas dos horas antes de que nos entre el sueño.

A su vez, las temperaturas muy altas -como las que estamos viviendo en estas últimas semanas- también inciden en nuestro ritmo cardíaco, descoordinándolo y haciendo que nos despertemos varias veces durante la noche.

Pero, para ayudar a nuestro organismo a no volverse loca intentando que no nos dé un síncope por estas temperaturas nocturnas, traemos una posible solución: la funda de almohada ARC-Chill.

Baja la temperatura hasta 4 grados

Ya habíamos visto la manta refrescante, pero, en esta ocasión, completamos la cama con las fundas de almohadas.

Un elemento esencial si queremos dormir profundamente y con un sueño reparador en las calurosas noches de verano.

Esta funda ARC-Chill ofrece una absorción del calor, reduciendo la temperatura entre 2 y 4 grados gracias a su tecnología Could Touch.

Esto se debe a que es un revolucionario textil elaborado con una combinación de partículas o nanopartículas de jade en fibras de poliéster.

Asimismo, cuida tanto el pelo como la piel ya que no decolora y su material es antiestático y transpirable.



| Redacción

Aunque está pensada para refrescar en verano, tiene otra cara con la que poder sentirte igual de cómodo, pero en invierno.

Respecto a su diseño, esta funda incluye una duradera cremallera oculta y puede lavarse tanto a mano como en una lavadora.

Con unas medidas de 65 x 65 cm, se trata, por lo tanto, de una funda de almohada pensada para todo el año.

¿Qué opinan los usuarios?

Con más de 1.200 valoraciones, los usuarios que ya la han probado le otorgan una puntuación de 4,2 sobre 5. La describen como una funda con la que "se nota el fresquito" y, además, es "suave".

"Sigo con calor, pero la almohada no se calienta tan rápido. Funciona, pero con este calor... pues no es 100%. Pero me gusta el color y el tacto también", indica Mercedes.

Al igual que ella, muchos usuarios han notado que no se trata de un milagro textil que puede llegar a quitar el calor de 40 grados, pero sí que ayuda a conciliar el sueño y a refrescarse un poco más.

"He comprado otros productos similares y además de ser más caros no se aprecia el fresquito como en esta. Buena calidad y buen precio", comenta Rocío.