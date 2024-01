Oral-B Smart 4: el cepillo inteligente con más de 89€ de descuento

Mantener una buena higiene bucodental es esencial para mantener un buen estado de salud en general. Combatir el sarro, las caries y cuidar nuestras encías tan solo nos llevará unos minutos y puede marcar la diferencia.

Por eso, invertir en un cepillo de dientes eléctrico puede evitarnos muchos problemas a largo plazo, y ayudarnos a lucir una sonrisa perfecta.

Sin embargo, es cierto que estos instrumentos no siempre son baratos. Por eso cuando aparecen ofertas como esta no se pueden dejar escapar: cepillo de dientes eléctrico Oral-B Smart 4 rebajado un 60%.

Ahorra más de 89€ al comprar el cepillo de dientes Oral-B Smart 4

Este cepillo de dientes tiene un precio habitual de 149€ pero ahora cuenta con un 60% de descuento, ¡el precio más barato en años! Además, incluye dos cabezales de recambio, funda de viaje y una base de carga.

Se trata de un producto muy completo, que no solo proporciona una limpieza en profundidad y gran autonomía, sino que también se puede conectar mediante Bluetooth y te indica que zonas de la boca no has cepillado bien.

Limpieza inteligente

Con la aplicación Oral-B podrás ocnectar el cepillo a tu teléfono. De esta forma, te guía con comentarios en tiempo real para mejorar el cepillado.

El cabezal redondeado exclusivo de Oral-B se encarga de eliminar hasta un 100% más de placa que un cepillo manual para conseguir unas encías más sanas y, además, notarás tus dientes más blancos.

El Oral-B Smart 4 también incorpora un control de presión para proteger las encías, que reduce la velocidad de cepillado y te alerta para que cepilles de una forma más suave.

El temporizador incorporado ayuda a cepillarse los dientes durante al menos dos minutos. Este es el tiempo de cepillado recomendado por dentistas e higienistas dentales.

El cepillo de dientes Oral-B Smart 4 4500N está equipado con una batería de iones de litio de alto rendimiento que dura más de dos semanas. Por lo tanto, no hay necesidad de desordenar su cargador durante las vacaciones.

Este modelo es compatible con los siguientes cabezales de recambio: CrossAction, 3D White, Sensi Ultrathin, Sensitive Clean, Precision Clean, FlossAction, TriZone, Dual Clean, Power Tip y Ortho Care.