La repostería nunca fue tan fácil con estas amasadoras batidoras

El mundo de la repostería creativa está en auge. Muchos aficionados se animan a hacer magdalenas, brownies, tartas de mil colores e incluso su propio pan (algo que puso de moda la pandemia COVID y que ha enganchado a muchos).

Como cualquier cocinero, un repostero tiene que tener un buen sentido del gusto y de la estética, pero, además, debe rodearse de buenas herramientas. Batidoras amasadoras como la "Bosch MUM son el complemento perfecto para estos creadores de repostería.

Este tipo de batidoras nacen en 1919, con la creación del primer batidor de huevos doméstico. La exclamación de las esposas de uno de los directores de la marca diciendo "es el mejor ayudante de cocina que jamás he tenido" ("it’s the best kitchen aid I’ve ever had" en inglés), fue la que dio nombre a la marca de batidoras amasadoras por excelencia la Kitchenaid.



Y es que no podemos hablar de este electrodoméstico sin mencionar la relevancia que ha tenido Kitchenaid. A día de hoy, es la batidora más deseada por los reposteros por su diseño retro (poco ha variado desde que se diseñó en 1936) y su múltiples colores.

Pero hoy hay muchos más modelos en el mercado que ofrecen grandes características técnicas.

Te presentamos una lista de los modelos más valorados en internet, desgranándolos uno a uno por expertos y usuarios, para ayudarte a elegir la batidora amasadora que más te convenga.

La batidora Bosch MUM58720 es la recomendación de compra de los expertos. Su potencia de 1000 vatios, sus 7 velocidades y sus múltiples accesorios la convierten en un indispensable de la cocina.

La segunda opción recomendad es la Bomann KM 315 CB que con un precio que ronda los 139,81 euros y un vaso mezclador extra grande se ha situado en la segunda posición de este análisis.

Prácticamente un robot de cocina

La batidora Bosch MUM58720 destaca por su gran potencia de 1000 vatios.

La potencia en este tipo de electrodomésticos es necesaria para amasar pastas o panes que requieren un sobresfuerzo. En este caso, la Bosch puede procesar masas con hasta 1 kilogramos de harina en muy poco tiempo.

Pero no todos los alimentos que vamos a ir batiendo necesitan hacerlo a la misma velocidad y con la misma fuerza, así que es muy importante que se pueda ir variando según las necesidades del producto. La MUM58720 tiene 7 velocidades, más el turbo, por lo que se adapta a la perfección.

El vaso batidor es de acero inoxidable y tiene una capacidad de 3,9 litros.

Se trata de un espacio grande y amplio cuya peculiar forma está diseñada en base al amasado planetario 3D. Un mecanismo que permite movimientos en tres dimensiones para que todos los ingredientes queden totalmente integrados a la mezcla.



En cuanto al brazo donde se insertan las varillas, sube o baja pulsando simplemente un botón. La tarea de cambiar o quitar las varillas es, así, más cómoda y rápida.

El set de repostería incluye un garfio amasador, una varilla batidora, una varilla mezcladora y una tapa anti salpicaduras.

Además, esta batidora amasadora es, a la práctica, un robot de cocina ya que incluye de serie un cortador-rallador con tres discos para cortar, rebanar y rallar, y una jarra batidora.

Si además se quieren ampliar las funciones de la Mum, se pueden adquirir accesorios como el de picar carne, hacer helado o cortar la pasta.

Tanto los accesorios de repostería como los discos del cortador-rallador se guardan cómodamente en un práctico estuche que se ha diseñado para caber dentro del recipiente y, de esa forma, ahorrar espacio.

Todas estas cualidades sumadas a un precio que no llega a los 320 euros han convertido a la batidora Bosch MUM58720 es la mejor clasificada en la comparativa y por tanto en la recomendación de compra de los expertos.

Por si esto no fuera poco, ahora tiene un descuento del 21% que la hacen todavía más asequible.

Gran potencia, mayor capacidad

La potencia de 1200 vatios es la característica más llamativa de este modelo de Bomann KM 315 CB. Una gran fuerza de amasado con 5 niveles de potencia para adaptarse a las diferentes necesidades.

Todos estos vatios con capacidad de mover masas grandes no tendría sentido sin espacio. La marca alemana ha dotado a este modelo de un bol de acero inoxidable fino con capacidad para 5,6 litros. Se trata del recipiente más grande de las batidoras analizadas.

Además, este modelo tiene un mecanismo de engranaje especialmente robusto.

Cuenta con 5 indicadores luminosos de funcionamiento donde podemos comprobar en todo momento la velocidad seleccionad. Y su brazo basculante ofrece la posibilidad de acoplar distintos accesorios para realizar múltiples funciones.

Los accesorios que incorpora la Bomann son un gancho especial masas pesadas, un gacho agitador especial pastas y un batidor de varillas. Además también lleva una tapa para evitar las salpicaduras y una báscula digital.

Cuando se está amasando a máxima velocidad se producen vibraciones en todas las batidoras. Para evitar que se desplace sola por la encimera de la cocina la KM 315 CB tiene una base antideslizante con 6 ventosas.

Con un precio que ronda los 140 euros es una gran opción de compra a un precio muy asequible.

Perfecta para repostería

La batidora amasadora Kitchenaid es la referencia para los amantes de la repostería. Ese diseño retro que permanece casi inalterable desde 1936 la ha convertido en objeto de deseo para muchos.

A pesar de ser una gran máquina no es la que mejores características técnicas ofrece.

La potencia de la Kitchenaid 5K45SSEWH es de solo 250 vatios.

Aunque la primera impresión y comparando solo este dato pudiera parecer que la fuerza y velocidad van a ser escasas, lo cierto es que su uso en cuanto a repostería se refiere es perfecto.



La mayoría de mezclas se tienen que hacer a baja velocidad así que no se echan de menos vatios. El problema viene si parte del uso que se le pretende dar es amasar pan o pastas densas. En estos casos la tarea puede llegar a ser tediosa.

Este modelo cuenta con hasta 10 velocidades ajustables para amoldarse a cada receta.

El bol de acero inoxidable tiene una buena capacidad, 4,3 litros que permiten elaborar cantidades grandes de alimentos.

La batidora Kitchenaid no destaca por los accesorios que incorpora.

Solo incluye varillas batidoras, un gancho batidor para masas más gruesas y un batidor normal de cuchillas.

Si queremos la tapa anti salpicaduras que incluyen la mayoría de sus competidoras se debe adquirir a parte. A favor tiene la cantidad de accesorios que se pueden comprar por separado: rallador de verduras, heladera, picador de carne y un largo etcétera.

Su precio, por encima de los 499 euros, han ayudado a convertir este modelo en objeto de deseo ya que es muy elevado para muchos compradores. Sin embargo, Amazon ha rebajado esta amasadora hasta los 388€.

Diseño setentero

La marca Smeg ha seguido con esta batidora amasadora la tendencia que lleva a gala en toda una gama de sus productos, el diseño de los sesenta.

Al igual que pasa con las neveras Smeg, que se han convertido en un icono del diseño, en esta batidora el comprador lucirá este electrodoméstico en su cocina como un elemento decorativo.

La Smeg SMF01CREU tiene una potencia de 800 vatios. Esto supone una gran fuerza de amasado que, además, se puede regular con 10 velocidades diferentes.

Asimismo, dispone de arranque suave muy útil para la repostería ya que evita salpicaduras.

En cuanto a su vaso batidor, tiene una capacidad de 4,8 litros y es de acero inoxidable lúcido con asa ergonómica.

Este modelo de Smeg incluye un batidor de alambre en acero inoxidable, un batidor plano de aluminio, un gancho de aluminio para pasta, y una cubierta plástica del cuenco para evitar salpicaduras.

También cuenta con una base antideslizante para reducir los movimientos innecesarios.

Su diseño y sus prestaciones cautivan, pero su precio, unos 596,13 euros, no es apto para todos los bolsillos.

La más económica, pero menos capacidad

Con un precio por debajo de los 50 euros, la marca Cecotec ha lanzado la que está siendo una de las amasadoras batidoras más compradas de Amazon. Y no es de extrañar porque, además, tiene un descuento del 14%.

Su potencia no es que sea baja. La PowerTwist 500 Gyro ofrece 5 velocidades distintas, la función turbo y una potencia de 500 vatios. Es una gran diferencia en comparación de otros modelos que superan los 1000, pero si no se pretenden amasar productos muy densos, con mucha harina, no será un inconveniente.

Cuenta, además, con un vaso batidor autogiratorio de 3,5 litros en el que poder batir, mezclar, montar, remover y amasar. A ello se le suma la posibilidad

Entre los accesorios que aporta la marca incluye dos novedosas varillas batidoras de acero inoxidables, una varilla de globo de acero inoxidable y dos resistentes garfios amasadores de acero inoxidable. Así como una espátula de repostería con la que ayudar en la preparación. Todos ellos libres de BPA.

Además, tiene un pulsador QuickOut para una fácil extracción de los accesorios y un sistema de fijación con ventosas que permite mayor estabilidad de la base.

La PowerTwist 500 Gyro presenta un diseño ergonómico que permite un agarre de la batidora cómodo y seguro.