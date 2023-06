Monchi: "No me quería ir del Sevilla... y no me voy por dinero"

En su despedida del club hispalense ha recalcado que sus motivos para irse han sido otros El sevillano es el nuevo director deportivo del Aston Villa

Monchi se ha despedido de todo el sevillismo en una rueda de prensa celebrada en el antepalco del Ramón Sánchez Pizjuán. De esta manera, ha podido decir adiós una semana después del anuncio de su marcha y lo ha hecho rodeado de las siete Europa League's... pero, con un sabor amargo.

El histórico director deportivo del Sevilla anunció su marcha a la Premier League hace una semana. El sevillano será el máximo responsable del mercado del Aston Villa y comandará así el proyecto de los villanos junto a su 'viejo' amigo Unai Emery.

No obstante, su salida del Sevilla no parece haber sido tan amistosa como se podía preveer. En este sentido, en contra de los rumores que corrían, Monchi ha recalcado los motivos que le han llevado a salir del club de su vida para "defender su imagen e integridad, ya que si no lo contara, no podría mirar a la cara a mucha gente de la que está aquí", subrayó.

"No quiero que lo que diga hoy se utilice como arma arrojadiza contra nadie, pero quiero defender tres cosas: yo no me he querido ir del Sevilla; me voy por respeto al Sevilla; no me voy por dinero", sentenció. "Si se mueven pequeños detalles a la hora de trabajar, si el club lo considera así, porque yo soy un ejecutivo y lo entiendo. Se pierde la confianza o se quiere dar un giro", argumentó.

En este sentido, ha dejado caer que el motivo principal de su salida ha sido que le han 'recortado' sus funciones como director deportivo. "Soy un director deportivo especial. Yo soy Monchi, para lo bueno y para lo malo. Por respeto, si ha cambiado mi rol, y por ser justo conmigo mismo, si no puedo ser Monchi al 100%, no puedo estar por respeto al Sevilla", finalizó.