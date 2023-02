Vilda: "Para ganar un gran torneo, igual lo mejor no es ir con las mejores"

El seleccionador español se mostró firme en su discurso y "abierto al diálogo" tras dar a conocer su penúltima lista antes del Mundial Hizo hincapié en los conceptos "compromiso", "valores" y "lealtad"

Jorge Vilda está convencido -o al menos este es su inamovible discurso- de las 25 futbolistas que se lleva para la Copa de Naciones de Australia, la penúltima lista antes del Mundial que se disputará este verano justamente en el país oceánico y en Nueva Zelanda. Tanto es así que “si el torneo fuera mañana, me iba con estas jugadoras”, manifestó en la comparecencia ante los medios después de dar a conocer la convocatoria. En la rueda de prensa, el seleccionador español quiso rehuir del conflicto con “las quince” y se centró en hablar de su “nuevo equipo” y los próximos retos que vienen.

“Sabemos que las 25 convocadas cumplen con lo que esperamos de las futbolistas internacionales; compromiso e ilusión por llevar y defender esta camiseta y respeto por los valores que representa la selección”, empezó Vilda su discurso antes de dar turno a los medios presentes en Las Rozas, “estamos creando un equipo que está ilusionando a todo el mundo. Hay un Mundial, una Nations League, unos posibles Juegos Olímpicos... pero lo primero es la selección”.

LAS ELEGIDAS

Preguntado por su criterio a la hora de hacer la lista, con futbolistas con poco protagonismo en sus clubes, el seleccionador sorprendió diciendo que “para ganar un gran torneo o para conseguir buenos resultados en él, igual lo mejor no es ir con las futbolistas que mejor juegan, sino con otras que aporten características distintas que ahora sí tenemos. No me preocupa nada de lo que yo no puedo controlar, me centro en convocar a las mejores, hacer mi trabajo y tirar para adelante”.

Y no quiso entrar en la posible vuelta o no de ‘Las 15’: “No depende de mí, tanto yo como en la Federación estamos abiertos al diálogo. Todavía queda mucho tiempo para el Mundial y pueden pasar cosas y haber algunos cambios”. Eso sí, en su discurso no abandonó los conceptos de ‘compromiso’, ‘lealtad’, ‘valores’ y ‘unión’.

CODINA Y SALMA

También habló Vilda sobre las dos únicas azulgranas convocadas: “Laia ya vino en octubre y marcó un gol ante Estados Unidos; en noviembre no pudo por lesión. Nos fijamos en lo que hacen con la selección y lo que nos pueden aportar a nivel internacional”. Y sobre Salma, recién recuperada de unas molestias musculares, dijo que “fue una pena que no pudiera venir a la Euro por la lesión. Nosotros estamos encantados con lo que hace con la selección y con su club”.

OBJETIVOS

Para terminar, Vilda quiso mandar un mensaje sobre las aspiraciones que tiene en el Mundial:

“Tenemos la máxima ambición, pero somos conscientes de nuestra progresión y lo que tenemos entre manos. Tenemos muchas ganas de hacer historia en el Mundial, nos vamos a dejar la piel. Cada victoria es una conquista, porque vamos a jugar contra las mejores selecciones, y nosotros vamos a ir con ambición pero, sobre todo, humildad”.