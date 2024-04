Rubiales: "No me he llevado ninguna mordida de Piqué"

Antes de regresar a España para rendir cuentas con la justicia, Luis Rubiales fue entrevistado por Ana Pastor en el programa 'El Objetivo' de La Sexta, en el que negó todas las acusaciones por las que ha sido imputado dentro de la 'Operación Brody'.

Para empezar, explicó por qué ha tardado en volver a España. "Uno tiene que hablar con su abogado, tengo todas las cuentas bloqueadas, hacer un cambio de billete me ha costado. Han sido detenidas muchas personas en las que confío, dudó que nadie haya cometido una ilegalidad. Yo me pongo a disposición de la justicia para aclararlo todo", explicó el expresidente de la Federación, que añadió la razón por la que se fue a República Dominicana: "Hace 4-5 meses, desde el banco, me dicen que no quieren trabajar conmigo. Nene me dijo que venía aquí, mi gente está sufriendo mucho y quería empezar de cero y estar fuera del foco. En diciembre me llega la comunicación del banco que me tengo que ir. Es evidente que no quieren que esté en España. Me tengo que buscar la vida y aquí cualquier persona puede empezar. Este país es un paraíso, pero todo el dinero que he transferido ha cumplido con un proceso de anti blanqueo de capitales. En España no quieren que me gane la vida ni en el fútbol ni fuera de él. He sufrido un linchamiento mediático tan grande que era imposible trabajar en España".

Rubiales negó que haya cobrado comisiones gracias a su cargo, que es lo que se está investigando en los juzgados. "Tenía unos ahorros, he trabajado muchos años y todo el dinero que tengo es producto de mis ahorros y mi trabajo. Nunca en mi vida he pegado una mordida. No voy a cuestionar a las fuerzas de orden público. Nadie tiene el sumario, no sé lo que se está investigando. Han dicho que he pegado aquí un pelotazo, en Cabo Verde y no es verdad. Han dicho que tenía un equipo de béisbol aquí y es mentira, que tengo terrenos para construir hoteles en Arabia Saudí. Todo es mentira".

Luis Rubiales, durante la entrevista / LA SEXTA

Una de las acusaciones está en la adjudicación de obras a Gruconsa para transferir dinero a su amigo Nene. "No tengo nada que ver. No he trabajado con ellos. Lo que pido es que en España haya presunción de inocencia. Yo le digo que lo voy a aclarar todo. Si pasa un concurso y se le otorga algo, lo que no podemos hacer es no otorgar algo a alguien porque sea familia. ¿El contrato con La Cartuja? Seguro que se hizo bien. El presidente no designa las obras, no tienen criterio para designar y no tengo dinero fuera de España".

Rubiales defendió también a su amigo Nene. "Lo conozco desde hace treinta años, son una familia que quiero mucho, siento por lo que están pasando por ser amigo mío. Es un empresario de largo recorrido. Estábamos intentando hacer aquí negocios juntos. Los audios están manipulados. Están en una línea demoledora contra gente contra la que no se ha probado nada. Tengo las cuentas bloqueadas sin haber hecho nada. Yo no he hecho nada. Supongo que nos dejarán sobrevivir porque no he hecho nada".

Kosmos

El expresidente de la Federación negó también que cobrase comisiones, de Kosmos, por llevar la Supercopa a Arabia Saudí. "Fue Kosmos quien trajo a Arabia Saudí. El Confidencial sacó una noticia sabiendo que era falsa, dijo que Qatar nos daba más y sabía que era falso. Elegimos la mejor oferta. La Federación recibió mucho más dinero gracias a ese contrato y gracias a ello se salvaron muchos clubes modestos, especialmente en la pandemia. Pasó todos los filtros. Se investiga porque hay gente que denuncia y lo aclararemos. No me he llevado ninguna mordida de Piqué y no he tenido negocios en Arabia Saudí. Ojalá pudiese tenerlo para poder ganarme la vida", dijo.

Rubiales está seguro de que el Mundial 2030 no peligra para España por todo lo que está pasando y dijo que hace mucho que no habla con Pedro Rocha. También que se ha apartado del mundo del fútbol y que le da igual quien sea el futuro presidente de la Federación. Y negó haber hecho fiestas con prostitutas. "Las relaciones en mi intimidad son íntimas, pero estoy dispuesto a someterme a un test de la verdad y se verá que no he estado con prostitutas", quiso aclarar.

Y se tocó en la entrevista, el 'Caso Negreira'. "Es un tema en el que se debe llegar hasta el final por el bien del FC Barcelona y del resto de clubes. ¿Si creo que se pagaron 7,5 millones de euros? No puedo hablar de lo que pasó antes".