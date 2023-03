La primera rueda de prensa de Luis De la Fuente y Álvaro Morata online y en directo

Todos podemos mejorar y en esa idea hay que trabajar. Tengo muy claro quién será el lanzador de los penaltis. Me gusta asumir también la responsabilidad en este capítulo del juego. No diré nombres para no dar pistas al rival.

Es una sensación incomparable, pero lo afronto con normalidad y tranquilidad. Tengo la misma actitud, no me genera ninguna sensación de nerviosismo. Mi personalidad es uno de mis puntos fuertes. Entonces, lo afronto exactamente igual.

18:25

¿Por qué el entrenamiento ha sido a puerta cerrada? ¿Dónde encaja Gavi?

No se puede abrir el entrenamiento al público, necesitábamos tranquilidad y concentración. Gavi es versátil y puede jugar en cualquier posición: de 8, de 10, por la banda izquierda... Es un jugador que nos da muchas posibilidades. En cuanto al sistema, no me condiciona. Lo que me ocupa es sacar lo mejor de los futbolistas. Dentro de esa idea, jugar con balón, atacar, atacar y atacar.