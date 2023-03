Kepa: "Es emocionante volver a la selección"

El portero del Chelsea, que ha reconocido que ha pasado "momentos complicados" en los últimos dos años, ha valorado positivamente la primera toma de contacto con el nuevo seleccionador, Luis de la Fuente "Estamos adaptándonos a lo que nos quiere el nuevo entrenador. A los porteros nos seguirá exigiendo que ayudemos a la línea defensiva y seamos uno más cuando tengamos balón

Kepa Arrizabalaga ha recuperado la sonrisa y el protagonismo en el Chelsea y, gracias a ello, ha vuelto a la selección española. El guardameta vasco ha atendido este martes a los medios de comunicación y ha reconocido que en los últimos dos años ha vivido “momentos complicados”, pero se ha mostrado muy ilusionado de formar parte de los compases iniciales de la ‘era Luis de la Fuente’ en ‘La Roja’.

“He pasado por un periodo complicado. Me tocó vivir el fútbol de diferente manera. Tuve que acostumbrarme a la situación, trabajar y aprovechar las oportunidades que me llegaran”, ha declarado el arquero antes de explicar que tanto él como sus compañeros “nos estamos adaptando a lo que nos pide el nuevo seleccionador”. “A los porteros nos exigirá que ayudemos a la línea defensiva y seamos uno más cuando tengamos balón”, ha valorado.

🗣️ @kepa_46: "Estamos adaptándonos a lo que nos quiere el nuevo entrenador. A los porteros nos seguirá exigiendo que ayudemos a la línea defensiva y seamos uno más cuando tengamos balón".



Kepa ha comentado que se ve “preparado” y tiene “muchas ganas” de ser importante para De La Fuente. “Obviamente quiero jugar, pero es el seleccionador el que decide. Es una pregunta para él. Estaré lo mejor posible para, si llega, aprovechar la oportunidad”, ha reflexionado sobre sus oportunidades de ser titular contra Noruega.

"En Inglaterra no se habla del 'caso Negreira'"

De momento, la selección aún no piensa en su primer rival en la fase de clasificación para la Eurocopa de 2024. “De momento estamos centrados en nosotros mismos. Parece que Haaland no va a jugar y eso afectará, pero hay otros jugadores como Odegaard que están a un nivel altísimo”, ha apuntado sobre el compromiso del próximo sábado en La Rosaleda (20.45 horas CET).

Kepa no ha sido preguntado por el Real Madrid, rival de ‘su’ Chelsea en los cuartos de final de la Champions League, pero no ha podido esquivar una pregunta sobre el interés internacional en el ‘caso Negreira’. Su respuesta no ha podido ser más contundente: “En Inglaterra no se habla del tema en el día a día”.