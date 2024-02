Tomé: "Me siento con ganas e ilusión de seguir"

Montse Tomé dejó entrever que le gustaría renovar su contrato como seleccionadora de España después de conquistar la Nations League con una convincente victoria ante Francia (2-0), a la que España no había podido derrotar en toda su historia.

"Después de los Juegos Olímpicos veremos qué pasa, pero me siento con ganas y con ilusión y con capacidad para seguir sacando rendimiento al potencial que tienen estas jugadoras", aseguró la seleccionadora española, que compartió el mérito de este triunfo con sus futbolistas y su cuerpo técnico: "Tenemos un presente y un futuro muy bueno. Estas jugadoras vienen de ganar un Mundial y nunca habíamos conseguido ganar a Francia. Tenemos una mezcla de veteranas y jóvenes muy positiva, con una energía muy buena de ambición. Tienen una mentalidad muy ganadora y el staff vemos que podemos sacarle el máximo potencial. Parece fácil lo que hacemos, pero no lo és, porque no hemos dejado disparar ni una vez a Francia y eso es mérito de las jugadoras"

TVE

Tomé no quiere echar la vista atrás: "En septiembre, las cosas estaban raras, pero siempre estuve tranquila. Aquello queda lejos y ahora estamos en otro momento. Siento que esta selección y este cuerpo técnico me han aportado muchísmo. Lo de septiembre nadie lo quería y nos ha hecho ser el equipo fuerte que somos ahora. España tiene que disfrutar del magnírfico juego que hace este equipo".

Como Aitana, la seleccionadora española tampoco ve el techo de este equipo: "Hemos seguido evolucionado en nuestro juego y tenemos un número fantástico de jugadoras que quieren estar aquí. Siempre queremos más, pero ahora es el momento de disfrutar del esfuerzo de las jugadoras y del trabajo del staff. Personalmente estoy disfrutando de la gente y del entorno idílico que nos acompaña".

Tomé también tuvo unas palabras de agradecimiento a la afición: "Disfrutan del enorme talento de nuestras futbolistas, pero también nos ayudan en los momentos difíciles".