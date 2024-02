Aitana: "Este equipo no tiene límites"

Aitana Bonmatí abrió el camino de la victoria de España en la final de la Nations League contra Francia (2-0) y dio otro recital de fútbol que le valió ser elegida la mejor futbolita del encuentro. La centrocampista del Barça agradeció este nuevo reconocimiento individual, pero por encima de todo destacó la capacidad de competir de la selección española y el segundo título conseguido en apenas seis meses, después de la Copa del Mundo que el combinado español levantó este pasado verano en Australia y Nueva Zelanda.

"Parece que lo que estamos haciendo es fácil, pero es muy difícil. Parece obligado que tenemos que ganar cada partido y cada torneo. La ambición de este equipo no tiene límites", reflexionó Aitana antes de apuntar a los Juegos Olímpicos de París de este verano como próximo objetivo: "Este equipo no tiene techo y lo venimos demostrando. Llevamos un Mundial y una Nations League. No se puede pedir más, pero ahora vamos a por los juegos".

Tras reiterar que el trofeo MVP que le acreditaba como mejor futbolista del partido, la centrocampista del Barça destacó la superioridad mostrada ante una rival a la que nunca habían ganado en doce enfrentamientos: "Hemos anulado a Francia y somos merecedoras campeonas".

Mariona: "Hemos llegado para quedarnos"

Mariona Caldentey, autora del gol que certificó la victoria de España, también destacó la voracidad que está demostrando la selección española: "Ganamos el Mundial y ahora hemos ganado la Nations League. Hemos llegado para quedarnos y ganar más títulos".

Como Aitana, Mariona también opinó que España fue muy superior a Francia aún no completando un partido brillante: "Hemos estado un poco imprecisas con el balón, pero hemos sabido controlar el partido. Hemos anulado a Francia y hemos sido eficaces, por lo que somos justas ganadoras".

La balear quiso agradecer a la afición que volviera a registrar un nuevo récord de asistencia: "Marca la diferencia jugar partidos con tanta gente y ojalá quieran repetir".