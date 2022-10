Busquets cierra con Rubiales las primas del Mundial

El capitán de la selección ha llegado a un acuerdo por las cantidades a percibir, según informa el diario As No serían cantidades fijas, sino variables, y Sergio Ramos ya no ha formado parte del grupo negociador

La selección española ya tiene cerradas las primas para el Mundial de Catar 2022, según informa Joaquín Maroto en el diario As. El capitán, Sergio Busquets, habría llevado la negociación con el presidente de la Federación, Luis Rubiales, contando con la complicidad de los otros dos capitanes, Jordi Alba y Koke. Por tanto, ya no ha entrado en las conversaciones el anterior capitán, Sergio Ramos, quien sigue reclamado por un sector de la prensa madrileña tras recuperar la titularidad en el PSG.

El acuerdo tendría un marco global que afectaría también al Mundial del 2026. la Eurocopa del 2024 y la Final Four del 2023. La gran novedad es que no se fijarían cantidades fijas, sino variables en función de los propios ingresos de la Federación por los logros del equipo durante los torneos.

Según la misma noticia de As, el baremo se asemejaría al de Alemania, que ha hecho públicas las cifras. Los internacional teutones recibirán 400.000 euros por cabeza si ganan en Catar, 150.000 por alcanzar las semifinales, 100.000 por llegar a cuartos y 50.0000 por conseguir los octavos de final. De todos modos, no puede ser idéntico ya que España se moverá por variantes.

Estas cantidades se ajustan a los tiempos más restrictivos actuales, alejados de los grandes dispendios del pasada. Cada jugador de la Roja se llevó 600.000 euros por vencer el Mundial del 2010 y tenía pactados 720.000 de lograr el del 2014 y 800.000 si se llevaba el del 2018.