La UD Ibiza se recompone sobre la bocina y supera al Racing

Un tanto de penalti de Cristian Herrera en el 95' dio los tres puntos al conjunto de Alcaraz El Racing suma su cuarta derrota consecutiva y se coloca con puntuación de descenso

La UD Ibiza ha salvado su propio pellejo y ha logrado recomponerse en tiempo de descuento, tras un penalti cometido por Eneko Satrústegui (Racing de Santander) por una mano dentro del área.

FICHA TÉCNICA LaLiga Smartbank IBI 1 ________________ 0 RAC ALINEACIONES Ibiza Fuzato; Coke (Morante, 59'), Martín, Juan Ibiza, Javi Vázquez; Suleiman (Bogusz, 59'), Isma Ruiz (Miki Villar, 59'), Appin, Nolito; Ekain (Herrera, 73'), Darío (Castel, 73'). Racing Parera; Mantilla (Unai Medina, 45'), Pol Moreno, Ruben Alves, Satrustegui; Iñigo, Fausto Tienza; Mboula (D. Fernandez, 45'), Matheus Aias (Peque, 78'), Pombo (Marco Camus, 60'); Gassama. Goles 1-0 M.95 Herrera, de penalti. Árbitro Caparrós Hernández (Comité Valenciano). T.A.: Ekain (45') / Pombo (24'), Gassama (26'), Satrustegui (38'). T.R.: Gamassa (50'). Estadio Palladium Can Misses

En el 95', Herrera lanzó desde once metros con un derechazo que no logró frenar Parera. Un tanto que logró sacar al Ibiza del pozo en el que se encontraba, ya que no veía la victoria desde el pasado 2 de octubre.

El Racing Club Santander, que jugó la segunda parte en minoría, tras la expulsión por doble amarilla de Gamassa, suma una nueva derrota y ya van cuatro consecutivas.

En un encuentro bastante equilibrado, los de Alcaraz saltaron al terreno de juego más atrevidos y llegando en más ocasiones al área rival, sin lograr avanzarse en el marcador. Los cántabros se mantuvieron más contenidos en la zona defensiva y con escasas llegadas al área de Fuzato, evitando cualquier error que diera ventaja a los ibicencos.

Los ibicencos tuvieron más ocasiones, aunque mostraron carencias de efectividad en el último pase para golear. Tras una falta peligrosa sobre Appin, Javi Vázquez remató al segundo palo que Parera logró despejar. En una segunda jugada, y tras el saque de esquina, Martín falló un remate desde el centro del área que recogió Coke aunque lo dejó demasiado desviado, acabando fuera de la red de Parera.

Tras el pase por vestuarios, el técnico de los santanderinos apostó por cambiar toda la banda derecha, aunque la situación se agravó tras la expulsión de Gamassa por doble amarilla.

Las acciones más peligrosas se cometieron en el segundo tiempo donde la escuadra celeste arriesgó más para crear más ocasiones e incrementar las posibilidades.

Alcaraz acertó en los cambios metiendo en el ataque a Bogusz por la banda derecha que, en la primera jugada, centró el balón a un Herrera que remató, en una primera ocasión, yéndose el balón por el lateral. El siguiente pase, el canario lo estrelló contra el travesaño.

El Racing tuvo una gran ocasión en el minuto 84 con tres remates seguidos a la zona de Fuzato. El guardameta logró evitar el testarazo de Pol Moreno que recogió Camus para volver a despejar Fuzato.