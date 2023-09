El Leganés asalta Anduva y se pone segundo en la clasificación

El Mirandés se adelantó en el primer tiempo con un tanto de falta directa de Ilyas Chaira Los pepineros remontaron con goles de Djouahra, Miguel De la Fuente y Diego García

El Leganés dormirá segundo en la clasificación tras vencer al Mirandés (1-3) en su visita a Anduva en un partido en el que los jabatos se adelantaron en el marcador pero vieron cómo desde el trabajo en equipo los pepineros consiguieron dar la vuelta al resultado y sumar tres puntos.

Primera derrota en Anduva de un equipo que fue mejor en la primera parte pero no supo cerrar esos primeros 45 minutos, recibiendo un tanto al borde del descanso que hizo daño en la moral de los rojillos, que no consiguieron levantarse tras el segundo tanto a pesar de tener tiempo de sobra para poder hacerlo.

Todo lo contrario a los de Borja Jiménez, que tras verse por detrás en el marcador, se emplearon en poder hacer un trabajo en equipo y mostrar una cara muy distinta, gracias especialmente a las decisiones de su entrenador, quien ganó el partido desde el planteamiento tras el primer tanto recibido.

Ninguno de los dos equipos quisieron imponer su ritmo en los primeros minutos de juego y sin un control claro del balón tampoco llegaron las ocasiones a ninguna de las dos áreas. El "Lega" empezó a venirse arriba, tuvo un par de ocasiones pero sin mucho éxito. A los 25 minutos de juego Ilyas Chaira dio el primer aviso y apenas unos minutos después, botó una falta que entró como un misil para adelantar al Mirandés.

El tanto del Mirandés obligó a cambiar el planteamiento del partido a Borja Jiménez y recuperando desde atrás, sus pupilos encontraron una fisura en el entramado jabato, algo que hasta el momento no había sido posible.

Näis Djouahra recibió un centro de Franquesa que toco Ilyas en el primer palo pero el francoargelino no dudó y empató el partido con un fuerte disparo, pero no celebró el gol ante su ex equipo. Un gol que dio una vida extra a los pepineros pues tras el descanso y con el partido igualado demostraron una imagen muy distinta a la de la primera parte y tan solo tardaron 10 minutos en dar la vuelta al marcador.

La defensa local falló en el segundo tanto del Leganés, Miguel de la Fuente se fue desde la banda hacia el centro buscando el disparo que tocó en Barcia para confundir al guardameta jabato y poner el 1-2. No llegó la reacción rojilla pese a que el ambiente de Anduva era muy bueno apoyando a los suyos y enfrente estaba un Leganés muy bien posicionado en defensa.

El tiempo se fue pasando y el Leganés fue cerrando poco a poco el partido, controlando el juego jabato y no dejar hacer a los de Lisci. Los locales no encontraban el hueco para generar y en el descuento cuando todo el Mirandés ya están volcado en ataque, Diego García culminó la remontada del Leganés que no sufrió en ningún momento ni tuvo miedo de perder este partido tras irlo ganando.