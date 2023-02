Por qué las Leonas no pueden jugar el Seis Naciones

Lo que esconden los diez Campeonatos de Europa del rugby femenino español La selección española de rugby XV juega este sábado a las 17:00 horas en La Vila (Alicante) frente a Suecia

La Selección española de rugby XV juega este sábado a las 17:00 horas en La Vila (Alicante) frente a Suecia y si gana conquistará su décimo Campeonato de Europa, el séptimo de manera consecutiva. Cada año que pasa, Las Leonas son favoritas para alzarse con el título encontrándose a un nivel muy superior del resto de selecciones participantes, más acorde al de los equipos participantes en el Seis Naciones.

Entonces, ¿por qué no juega en este prestigioso torneo? La respuesta es sencilla: es privado. El pasado domingo, España "arrasó" a Países Bajos 70-0 y Suecia, último obstáculo para España, ya sucumbió ante Países Bajos por 38-12 en su primer partido de este Campeonato de Europa.

Atendiendo a los marcadores, el encuentro de este fin de semana se prevé bastante asequible para Las Leonas. Nuevamente, cuentan con un favoritismo desmesurado. Tanto que las holandesas, el equipo -junto a Rusia- que más ‘sombra’ le puede hacer, no ha sido capaz de hacerle un solo punto en los últimos cuatro enfrentamientos.

Y eso que en este 2023, la Selección española que entrena Juan González ha sufrido una remodelación de protagonistas cambiando un tercio de la convocatoria a lo que venía siendo habitual. Además, también han contado este año con el hándicap de que desde la última vez que jugaron un partido pasaron seis meses… La falta de ritmo no ha fue un impedimento para lograr 12 ensayos ante las neerlandesas.

Si gana este sábado, además de sumar su décimo Campeonato de Europa, sería su séptimo consecutivo (desde 2013 lo lleva ganando, salvo 2014 y 2015 que no participó y en 2017 no hubo por el Mundial de Irlanda). La segunda selección con más títulos es Inglaterra, con 5, pero desde 2012 no participa porque disputa el Seis Naciones.

Antes de que eso ocurriera, España tenía tres títulos, solo uno menos que la potente Francia y dos menos que Inglaterra. Desde la primera edición del torneo, 1995, hubo competitividad y Las Leonas superaban con asiduidad a Italia o Escocia -equipos ‘Seis Naciones’- además de competir con Inglaterra y Francia, a quien también ganó en alguna ocasión.

Hubo un tiempo en el que España también formó parte del Seis Naciones (deportivamente, por nivel y clasificación de World Rugby lo merece). Sus primeras veces fueron en 2000 y 2001 -cuando era Cinco Naciones-, y con el formato actual de seis equipos desde 2002 hasta 2006.

En esos siete años, un subcampeonato y tres terceros puestos avalaban su permanencia, pero al ser un torneo privado, los motivos deportivos se dejaron a un lado y se decidió que en el cuadro femenino jugasen las mismas selecciones que en masculino, algo que se mantiene en la actualidad pese a que hoy en día España continúe en el mismo escalón competitivo que Gales, Escocia, Irlanda o Italia.

Si España estuviera en un torneo de este calibre, seguramente dispondría de más recursos para aumentar su nivel.

Tal vez, en un futuro compita con otras grandes en torneos similares, aunque no sea el TikTok Six Nations… De momento, a por el décimo Campeonato de Europa y a continuar haciendo historia.