Orden de juego viernes 2 de junio en Roland Garros: Alcaraz, al turno de noche

Ya están disponibles los horarios del viernes en el Grand Slam de París El tenista murciano jugará en sesión nocturno, mientras que Djokovic lo hará en diurna

Jornada trepidante la que nos espera mañana viernes en Roland Garros. Ya está disponible el orden de juego de todos los partidos con Carlos Alcaraz y Novak Djokovic como principales atractivos para el espectador.

Carlos Alcaraz será el mayor atractivo de la jornada. El tenista murciano logró avanzar a tercera ronda después de vencer a Taro Daniel en cuatro sets. No obstante, el español sufrió más de lo esperado y tendrá que mejorar si quiere aspirar a la corona.

Friday's order of play is looking 🔥#RolandGarros pic.twitter.com/LAGjgrquXD