El incomprensible fallo de Sadiq a puerta vacía con la Real

Mallorca y Real Sociedad protagonizaron un empate nulo en la primera ronda de las semifinales de la Copa del Rey (0-0). La eliminatoria tendrá que decidirse en la vuelta gracias, en parte, a los increíbles fallos de Umar Sadiq con el equipo donostiarra.

Bermellones y donostiarras protagonizaron un encuentro donde la falta de acierto fue el gran protagonista de la noche. Ambos equipos se dejaron los goles para la vuelta, donde buscarán un billete para la final de La Cartuja el próximo 6 de abril.

Umar Sadiq fue quien dispuso de las mejores ocasiones para la Real Sociedad, aunque no de la manera que le hubiese gustado a su equipo. El delantero nigeriano tuvo hasta dos oportunidades clarísimas para poner en ventaja a su equipo, aunque no tuvo el acierto que ha tenido en otras noches para conquistar Son Moix.

La primera vino tras un rechace de Dominik Greif, que dejó el balón muerto en el área pequeño, pero que Sadiq no supo aprovechar y mandó al lateral de la red. Lo peor estaba por llegar; un centro de Take Kubo en los instantes finales dejó al delantero sin portero para rematar a placer. Incomprensiblemente, mandó el balón a las nubes, unos errores que espera no tener que lamentar tras el partido de vuelta.