Zidane avala el fichaje de Bellingham

El internacional inglés, de 19 años, selló su traspaso al Real Madrid y lucirá en su espalda el dorsal '5' de Zinedine Zidane El exentrenador del Real Madrid explicó lo importante que es la incorporación de Bellingham al combinado blanco

El flamante fichaje del Real Madrid, Jude Bellingham, dijo en su presentación que quería rendir homenaje a Zinedine Zidane vistiendo su camiseta con el número cinco. Ahora, días después de la noticia, el propio exentrenador del combinado blanco avaló el fichaje del internacional inglés: dos palabras clave "futuro" y "preparado".

"Conocí a Bellingham en la final de Champions de 2022. Espero que tenga una gran carrera", comunicó el francés en una entrevista concedida para Téléfoot con motivo de su 51 cumpleaños, a lo que añadió que "Bellingham es un jugador importante y con futuro: está preparado para jugar en el Real Madrid".

El internacional inglés, de 19 años, selló su traspaso al Real Madrid desde el Borussia Dortmund por más de 100 millones de euros, más hasta un 30% en variables, en un contrato de seis años. Bellingham habló junto al presidente del Madrid, Florentino Pérez, y explicó por qué optaba por llevar la camiseta número cinco.

Homenaje a Zidane

El defensor alemán, Antonio Rudiger, actualmente usa el número 22, que Bellingham ha preferido conservar a lo largo de su carrera, ya que es la suma de los números de camiseta 10, 8 y 4, lo que representa su versatilidad en el mediocampo y su amplio conjunto de habilidades, tal y como confesó en una entrevista un entrenador suyo en el fútbol formativo.

"He dicho en muchas entrevistas cuánto admiro a Zinedine Zidane, el legado que ha dejado en el club con este número. Solo intento ser Jude, pero definitivamente es un homenaje a lo grande que fue", dijo Bellingham en su presentación con el conjunto blanco.

"El número 22 tiene un gran significado para mí, y en mi corazón sigo siendo el número 22, solo que con el número 5 en la espalda". También Bellingham quiso dejar claro que usar la camiseta anterior de Zidane no significaba que estaba tratando de emular a la exestrella del mediocampo francés.

Alabanzas a Benzema

El exentrenador del conjunto blanco, Zinedine Zidane, también aprovecho su entrevista para Téléfoot para tirarle flores al atacante francés y a Luka Modric, jugadores que estuvieron bajo sus órdenes en el Real Madrid: "Si hay un jugador que me levanta de la silla, ése es Karim Benzema. Quizá también Luka Modric, jugadores que, cuando tienen el balón, piensas que lo van a perder, pero no, siempre consiguen salirse con la suya"

¿Qué le depara el futuro?

Zidane también dio pistas sobre su futuro y valoró la posibilidad de volver a dirigir en su país, Francia: "¿Si echo de menos la adrenalina de entrenar al máximo nivel? Sí, claro que sí. Cuando estás fuera, lo ves de otra manera. Hace dos años que no la tengo, pero ya llegará. ¿Volver a vivir y trabajar en Francia? No puedes negarte a nada. Sé lo que quiero y lo que no quiero. Si he decidido hacer una pausa, es porque debí hacerla. Espero poder decirme a mí mismo que pronto podré volver a entrenar”, aseguró en los micrófonos del medio francés.

"En mi época el fútbol era un poco menos físico que ahora mismo. Con tan solo la técnica podías llegar lejos. Actualmente creo que es más complicado. El fútbol actual es diferente, si yo hubiera jugado en esta época quizá el físico me habría jugado una mala pasada", analizó el técnico francés.

Fan de Mbappé

"Espero que algún día gane el Balón de Oro y espero que gane bastantes títulos. Lo que hace es fantástico para la selección francesa y para el PSG, su club. Soy fan de Mbappé", confesó Zidane.