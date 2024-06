Vinicius: "No soy víctima de racismo, soy un verdugo de racistas"

La sentencia a los aficionados valencianistas que insultaron a Vinicius en Mestalla ha sido hoy publicada. Han sido condenados a ocho meses de prisión y a dos años sin entrar a estadios de fútbol por haber proferido insultos racistas en contra el jugador del Real Madrid, además de pagar las costas.

El Real Madrid ya había publicado un comunicado después de la sentencia. Ahora, la víctima de este caso, Vinicius, se ha pronunciado por "X" por primera vez después de esta. En un comunicado, Vini Jr ha dicho que este es un paso penal que ayudará a todos "los negros":

"Muchos me pidieron que lo ignorara, muchos otros dijeron que mi lucha fue en vano y que debía simplemente "jugar al fútbol".

Pero, como siempre he dicho, no soy víctima del racismo. Soy un verdugo de racistas. Esta primera condena penal en la historia de España no es para mí. Es para todos los negros.

Que otros racistas tengan miedo, se avergüencen y se escondan en las sombras. De lo contrario, estaré aquí para cobrar. Gracias a La Liga y al Real Madrid por ayudar con esta convicción histórica. Más por venir...".

Primera sanción por insultos racistas

Este lunes ha sido el primero donde ha habido una sentencia por insultos racistas en un estadio de fútbol en España, como resultado de una denuncia interpuesta directa e inicialmente por LaLiga ante los tribunales.

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, ha lanzado un mensaje para aquellas personas que acuden a un estadio de fútbol a insultar, avisando de que LALIGA les detectará y denunciará como con el caso de Vinicius.