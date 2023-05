Vinícius, un cero en la izquierda

El brasileño no completó ningún regate, tiro o centro frente al Manchester City Perdió un total de 17 balones y Walker lo neutralizó por completo

El extremo del Real Madrid, Vinícius Júnior, firmó uno de los peores partidos de su carrera. Neutralizado por completo en el carril de Walker, no tiró a puerta, no centró en ningún momento y no completó ningún regate. Un cero absoluto.

El brasileño, que es uno de los jugadores más importantes en la pizarra de Carlo Ancelotti, no oxigenó al conjunto blanco en ataque y perdió un total de 17 balones durante la vuelta de las semifinales de la Champions frente al City. Fue prácticamente un fantasma en el Etihad, con unos números que hablan especialmente bien de Walker y el planteamiento de Guardiola y no del astro madridista.

El ex del Flamengo tan solo completó 14 pases durante los más de 90 minutos que duró el encuentro, además de dejar una de las imágenes más insólitas de la noche: tuvo una discusión con su entrenador sobre el césped en el momento en el que Bernardo Silva inició la goleada (4-0) del conjunto de Pep Guardiola.

El atacante estuvo en la línea del equipo, que se vio dominado y superado en todas las facetas del partido de principio a fin. Una exhibición incontestable que les deja a un paso de la final de la Champions, donde defendían corona. Vinícius registra 23 dianas y 21 asistencias en los 53 partidos de la temporada. Ante el City sacó su peor versión.