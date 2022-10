Vinicius no le basta al Real Madrid con Benzema a oscuras

El brasileño volvió a ser el más peligroso de su equipo, pero Karim no le acompañó en un partido gris del francés Acabó agotado y poniendo balones a la olla ante la falta de socios para romper el blindaje defensivo de Osasuna

Vinicius Junior es el jugador franquicia en ataque del Real Madrid en estos momentos. Con Benzema lesionado asumió el liderato ofensivo para marcar diferencias, siendo el factor más desequilibrante al que se agarran los blancos para romper los partidos. Ha abierto los marcadores en tres partidos y es el máximo goleador con seis tantos. Benzema no estuvo bien ante Osasuna, hizo un partido gris dejando abandonado al brasileño, que acabó agotado y bombeando balones al área rojilla ante la falta de socios.

El Real Madrid vuelca la mayoría del juego de ataque por la izquierda buscando al brasileño. Los rivales ya se lo saben y blindan ese carril para ahogarlo, aunque a veces no lo consigan. Osasuna si pudo con él. Estuvo demasiado solo con un Benzema que tuvo mucho que ver en la oscuridad ofensiva de su equipo más allá de fallar un penalti. Su reaparición no fue la esperada, con un fútbol espeso en todos los aspectos y no hizo daño, errático en el pase y lento en sus acciones.

UN GOL POLÉMICO EN UN CENTRO CHUT

El dato del poco acierto del Real Madrid en ataque es que el gol de Vinicius llegó en un centro chut desde fuera del área que se coló por el palo contrario de Herrera, que muy bien pudo anular Cuadra Fernández por fuera de juego de Rudiger. Un gol que a la postre valió para salvar un punto. Rodrygo, como Benzema, tampoco aportó demasiado salvo chispazos que no prendieron la mecha. Del que se esperaba más era del francés tras un mes de baja, pero se le vio falto de ritmo y sin la precisión que le caracteriza en sus asociaciones que dan sentido a sus apariciones.

Benzema lo jugó todo hasta que se lesionó. Y en cuanto ha estado en condiciones de volver a jugar, Ancelotti no ha dudado en ponerlo obviando que podría no estar al cien por cien en ritmo y precisión. Karim ha marcado cuatro goles, uno de penalti, y ha fallado otra pena máxima. Vinicius le necesita cuando juega, porque en los tres partidos y medio que no ha estado nadie se acordó de él con el brasileño asumiendo la responsabilidad ofensiva de los suyos, con Rodrygo de sustituto y Valverde rompiendo por la banda derecha.