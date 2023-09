Víctima del vídeo de los canteranos del Real Madrid: "La culpa es suya"

Una de las víctimas involucradas en el incidente de los cuatro canteranos del Real Madrid ha compartido sus pensamientos y sentimientos sobre lo sucedido En una declaración madura e inusual para alguien de tan solo 18 años, la víctima expresó su firme posición al respecto

Una de las víctimas involucradas en el incidente del vídeo de contenido íntimo que presuntamente difundieron cuatro canteranos del Real Madrid ha decidido hablar en exclusiva con el diario AS. Aunque su identidad se ha mantenido en el anonimato, este valiente joven ha compartido sus pensamientos y sentimientos sobre el incidente que ha sacudido al mundo del fútbol.

En una declaración madura e inusual para alguien de tan solo 18 años, la víctima expresó su firme posición al respecto: "Nadie me hará sentir mal. La culpa es suya". La joven se negó a justificar las acciones de los canteranos y señaló que "creen que se sienten protegidos por estar en equipos grandes". En lugar de justificar sus acciones, enfatizó que lo que ocurrió fue inaceptable y que los canteranos son los únicos responsables de sus acciones.

La víctima también compartió sus dificultades personales y expresó la necesidad de recibir apoyo profesional para lidiar con esta situación. "Mi vida no ha sido muy fácil y ahora necesito, más que nada, ayuda de una persona cualificada que me apoye y trate este tema porque no lo sé llevar sola", declaró.

Es importante destacar que la joven se enfatizó que las relaciones fueron consensuadas, pero que nunca dio su consentimiento para que se grabara y difundiera el vídeo. Según su testimonio, los canteranos mintieron al afirmar que los vídeos habían sido borrados, cuando en realidad los habían compartido con otros dispositivos móviles.

La víctima concluyó su declaración con una posición firme: "Una cosa es que yo, en un momento, pueda decir que me da igual que me graben y otra, difunda un vídeo íntimo mío y de mi amiga. Eso no está bien. ¿Por ¿Qué? Es un error que ellos han cometido, tienen toda la culpa, porque han grabado y difundido. Nadie me va a hacer sentir mal por decirme que me dejé grabar, que soy una fulana o que mi amiga está ahí siendo menor. Pasó y ellos tienen la culpa. No hay más".

Este valiente joven ha compartido su perspectiva sobre un tema delicado y desafiante, destacando la importancia de responsabilizar a aquellos que cometen actos irresponsables y dañinos.