Valverde reza a San Courtois

"Courtois nos ayudó y en los últimos minutos aprovechamos los espacios que tuvimos", admitió el uruguayo tras la victoria contra el Valladolid "Hoy me costaba llegar arriba porque intentaba ayudar a Dani -Ceballos- y a Toni -Kroos- en el medio", dijo sobre su actuación individual

El uruguayo Fede Valverde, centrocampista del Real Madrid, reconoció que el portero belga Thibaut Courtois, con dos buenas paradas, les "ayudó" a mantenerse en el partido y después, "en los últimos minutos", aprovecharon "los espacios" para acabar llevándose la victoria 0-2 contra el Real Valladolid.

"Por momentos, nos ha costado. Nos faltó movilidad arriba, atacar los espacios... tuvimos muchas ocasiones, pero llegábamos poco jugadores al área, los centrocampistas tuvimos que entrar mas al área. Courtois nos ayudó y en los últimos minutos aprovechamos los espacios que tuvimos", analizó en DAZN.

"En la segunda parte estuvimos mejor, más arriba y más atentos entre los volantes; nos organizamos mejor", completó.

Un Valverde que hizo autocrítica sobre lo que ha de mejorar según en la posición en la que juegue.

"A veces, cuando me toca jugar de extremo, estoy más cerca del área y dispuesto a que me caiga el balón para rematar a gol. De interior, cuando intento ayudar en defensa, me queda muy lejos atacar o cuando llego es un poco tarde... tengo que seguir mejorando eso y madurar mi nivel de juego de centrocampista, saber leer mejor las jugadas y llegar de segunda línea. El trabajo de centrocampista es eso, ser completo", dijo.

"Hoy me costaba llegar arriba porque intentaba ayudar a Dani -Ceballos- y a Toni -Kroos- en el medio", completó.