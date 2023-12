Unión Berlín-Real Madrid: horario y dónde ver por TV el partido de la Champions League

El primer partido de la fase de grupos de Champions se convirtió en una especie de 'trampa' para el Real Madrid. Un debutante en la competición como el Union Berlín puso contra las cuerdas a los de Carlo Ancelotti. Jude Bellingham se empezó a forjar su leyenda con un tanto en el 94' que desatascaba una situación complicada.

Con el paso de las semanas, los alemanes no han sido capaces de ganar ni un partido en su estreno en la máxima competición continental. A las puertas de la última jornada, el Union tan solo acumula dos puntos y no tiene opciones ya de colarse en octavos de final. Sí de quedar tercero y entrar en Europa League. No será fácil.

A pesar de no tener nada en juego (la primera plaza está más que asegurada con 15 puntos de 15 posibles), Ancelotti se lleva a todos sus efectivos disponibles a la capital germana. Eso sí, se espera que introduzca rotaciones.

LAS OPCIONES DEL UNION BERLÍN

El Union Berlín tendrá un ojo puesto en lo que ocurra a la misma hora (21:00) en el otro escenario. Nápoles y Sporting de Braga se verán las caras en San Paolo. Al cuadro italiano le basta un empate para estar en octavos. De hecho, también tiene suficiente con perder de un gol. A su vez, al Braga le basta con un empate para certificar su plaza en Europa League.

Carlo Ancelotti durante el encuentro ante el Betis / EFE

El partido de Champions League entre Real Madrid y Union Berlin de la jornada 6 de la fase de grupos de la Champions League en el Försterei a las 21:00 horas y se podrá ver por televisión en directo a través del canal Movistar + Liga de Campeones.

Además, también se podrá seguir en directo a través de nuestra web 'www.sport.es'.