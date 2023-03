Toque del Madrid a Ancelotti

El director general del club José Ángel Sánchez mantuvo una reunión con el técnico italiano para trasladarle lo que no está gustando de su gestión El club intenta normalizar una situación que deportivamente se ha desviado de su camino en los últimos partidos, y es el momento de rectificar

Que en el Real Madrid están preocupados por los últimos resultados del equipo es un secreto a voces. Desde el club intentan normalizar la situación de puertas afuera filtrando tranquilidad, pero la realidad es que rendimiento deportivo ha caído y se ha desviado del camino marcado en los últimos partidos.

No hay cabida para las excusas de si el calendario está siendo muy duro o que las lesiones merman el potencial del equipo, que el tiempo se escapa. Dos circunstancias que entraban dentro de las previsiones en una temporada atípica con un Mundial en mitad del recorrido. Un certamen que se cruzaba en las seis competiciones que debían afrontar y hacerlo con una plantilla corta que él mismo se ha encargado de hacer aún más corta reduciendo sus recursos.

El director general del club, José Ángel Sánchez, mantuvo una reunión con el entrenador italiano en el comienzo de la preparación semanal. El ejecutivo, mano derecha de Florentino Pérez, le trasladó la inquietud que hay entorno a la gestión que está haciendo de la plantilla en los últimos partidos, según afirma ‘Ok Diario’. Tres nombres propios sobre la mesa, los de Asensio, Ceballos y Camavinga. No entienden que haya utilizado tan poco a los dos primeros para un centro del campo y un ataque que necesitan frescura, y tampoco entienden su empeño en desnaturalizar la posición del francés colocándolo de lateral izquierdo.

UN ONCE TITULAR RECONOCIBLE

Ancelotti asegura que no sabe cuál es su once titular en una frase desconcertante, porque todos saben perfectamente sus elecciones cuando tiene a esos jugadores en condiciones físicas de ser titulares. Lo que no se entiende es que sabiendo que alguno de ellos rinda por debajo de su nivel habitual se empeñe en ponerlos olvidándose de otros jugadores en mejor forma que, al menos, aportarían vigor y frescura a un equipo al que le pesan las piernas, pero, sobre todo, el desgaste mental ante las altas exigencias que les plantean los rivales en cada partido. De los 23 profesionales que tiene en la plantilla, no cuenta con cinco reduciendo a 17 los recursos utilizados en los siete meses que llevamos de competición.

Desde que comenzó 2023 esos 17 jugadores utilizados han pasado muchos de ellos por la enfermería, en especial sus once principales: Courtois (4 partidos lesionado), Carvajal (5), Militao (1), Alaba (lleva 10 y sigue lesionado), Mendy (otros 11 y sigue en la enfermería), Tchouameni (8), Kroos (2) y Benzema (3). Solo Valverde, Modric y Vinicius se han librado de ser baja desde que comenzó el año. Demasiados percances (44 ausencias) de los jugadores que más utiliza, a los que les falta frescura mental por mucho que aguanten el físico y cuyo fútbol no fluye como lo hizo en la primera parte de la temporada.