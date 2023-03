¡Hazard se planta y no piensa irse del Madrid en verano!

El internacional belga ya ha comunicado que piensa cumplir contrato hasta el 2024 En el futuro quiere seguir su carrera en la MLS

Eden Hazard se ha convertido en uno de los peores fichajes del Madrid en los últimos tiempos y en un problema que tiene difícil resolución. El futbolista habría ya comunicado su intención de apurar su contrato con el club blanco hasta el 2024 a pesar de que no juega nada. Según 'The Athletic', tanto él como su familia están muy cómodos en Madrid y no tienen intención alguna de abandonar la ciudad en los próximos meses a pesar de que el club blanco desea darle la carta de libertad o rescindirle.

Los números de Hazard son escalofriantes y está viviendo su peor curso desde que llegó al Bernabéu. Las lesiones le han ido lastrando, pero ahora ya su ostracismo es una clara decisión técnica de Ancelotti, que no cuenta para nada con el futbolista. Solo ha sido titular en un partido de Liga y ha tenido minutos en solo tres encuentros. Una ruina absoluta para un futbolista que fichó por más de 100 millones de euros.

Hazard se encontraría cómodo a pesar de su situación deportiva y tanto él como su familia han echado raíces en Madrid. De hecho, uno de sus hijos jugaría en la academia blanca y la intención es prolongar al máximo su estancia en el club blanco apurando hasta el último día de su contrato. Solo una gran oferta de la MLS le haría variar sus planes, aunque lo más probable es que espera hasta la finalización de contrato para irse a los Estados Unidos.