El Arsenal avanza con Asensio ante las dudas del Madrid

El club inglés aprieta a su entorno para atarle con la carta de libertad Al jugador le gustaría quedarse en España y su prioridad sigue siendo renovar

Marco Asensio sigue sin renovar con el Real Madrid y su situación deportiva invita a pensar que tiene muchas opciones de abandonar el club blanco el próximo 30 de junio con la carta de libertad. Hay muchos clubs que están tanteando al jugador balear y el Arsenal está apretando a su entorno para que tome una decisión, según 'The Sun'. Mikel Arteta ve con muy buenos ojos su fichaje al considerar que el futbolista podría ser importante en la Premier como titular.

El futuro de Marco Asensio se decidirá en las próximas semanas, pero el futbolista sigue priorizando seguir en LaLiga y renovando por el Madrid. El tema económico va a ser importante, pero sobre todo Asensio quiere garantías deportivas ya que Carlo Ancelotti le tiene relegado al banquillo y, últimamente, no goza ni de minutos como revulsivo. Se ha convertido en el último atacante en las rotaciones y eso puede hacer que pierda oportunidades para ir a la selección.

Madrid y Asensio siguen hablando, pero no hay acuerdo aunque todo podría depender del futuro de Ancelotti. Si el técnico no sigue, el jugador blanco podría continuar, pero si el italiano se mantiene al frente del proyecto, sus opciones son menores. El jugador se ha mostrado ya dispuesto a escuchar al Barça, pero el club blaugrana no hará ningún movimiento hasta que no haya una ruptura total con el Madrid. El Arsenal, al igual que el Milan, sí ha dado el paso y podría acabar llevándose al futbolista.