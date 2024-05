Temor en el cuerpo técnico del Real Madrid

Al Real Madrid le quedan ocho días para poner fin a la temporada con dos partidos por delante. Uno es intrascendental ante el Betis este sábado, y el otro es la final de la Liga de Campeones una semana después. A Ancelotti le queda una última prueba para preparar esa final ante el Borussia, pero hay temor a que alguna de sus piezas básicas pueda sufrir algún percance que trastoque sus planes como ha ocurrido con Tchouaméni, que se lesionó hace 24 días en la semifinal ante el Bayern y no llegará a Wembley.

Los problemas de Bellingham

Ancelotti ha cedido el mando a Antonio Pintus, el preparador físico de su staff, para acondicionar a sus jugadores y que lleguen físicamente bien a la final de dentro de ocho días. La semana que viene será el momento para que el italiano prepare tácticamente el partido, en el que parten como favoritos para adjudicarse la decimoquinta Copa de Europa, un cartel que no hace demasiada gracia al entorno blanco visto el trastazo del Leverkusen en la final de la Europa League con el Atalanta.

Ante el Betis se espera que el italiano alinee al equipo de gala en un ensayo general para el encuentro ante el Borussia. Sin embargo, en el staff técnico quieren máxima precaución y no arriesgar con jugadores que llegan cargados a esta fase de la temporada. El que más preocupa es Bellingham, que sigue arrastrando la lesión en el hombro y con un tobillo tocado desde que sufrió un esguince de "grado alto" ante el Girona que le tuvo tres semanas fuera.

Carvajal y Mendy

Además, hay otros jugadores propensos a las sobrecargas musculares por el desgaste que exige su trabajo, como son los dos carrileros Carvajal y Mendy. El canterano se perdió 24 partidos el año pasado y el francés, 35. Este año Ancelotti decidió tomar precauciones dándoles más descansos y sus lesiones se han visto reducidas. Carvajal se ha perdido seis partidos por dos lesiones y 41 días de baja, y Mendy ha sufrido tres percances que le han dejado fuera 10 partidos y 85 días en la enfermería.

Por todo ello, Ancelotti no quiere excesos y toda precaución es poca, aunque no tiene intención de reservar nada ante el Betis pese a que no se juegan nada. Un partido de despedida ante su público que esperan sea una fiesta en la que tendrá un papel especial Toni Kroos, que jugará su último encuentro con la camiseta blanca ante la que ha sido su afición en las últimas 10 temporadas.