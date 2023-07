El sospechoso silencio de Luis Enrique sobre Mbappé

El entrenador del PSG acudió a la presentación de la gira en Japón y no dijo nada sobre la ausencia del crack Luis Enrique ha aceptado la decisión de la cúpula, pero en Francia hay muchas dudas de que la comparta

El PSG ya está en Japón para iniciar su gira sin la presencia de Kylian Mbappé. El crack no entró en la convocatoria para viajar a tierras niponas por decisión del club al no aceptar la renovación de su contrato que termina en 2024. Un pulso para que acepte negociar o, de lo contrario, se empezarán a escuchar ofertas para forzar su salida. El Real Madrid está muy atento a todo ello.

La expedición francesa ha llegado esta mañana del domingo a Osaka y se ha presentado en un acto público. Marquinhos, Lucas Hernández y Marco Asensio han sido los jugadores que han comparecido en una presentación muy mediática, junto al técnico, Luis Enrique.

Sin embargo, el nuevo entrenador del PSG solo se ha dejado ver y no ha hablado sobre el 'caso Mbappé'. Un silencio que ha alimentado las sospechas apuntadas desde Francia de que no está conforme con que el jugador no haya viajado con el resto de sus compañeros.

Luis Enrique, durante sus primeras horas en Japón | AFP

Luis Enrique contó con Mbappé en el amistoso ante el Le Havre, en el que el galo marcó un gol, pero horas después no estaba en la lista de jugadores que viajaban a Japón.

Una decisión que no fue deportiva y que, por ahora, Lucho está asumiendo con profesionalidad. Es una cuestión del club y prefiere no entrar.

La confesión de Marquinhos

En cambio, la sensación es que esta actuación no ha gustado. Marquinhos, el capitán, sí que habló y, pese a intentar eludir el tema, reconoció que "nos gustaría que Kylian estuviera con nosotros". El brasileño añadió que "es una cuestión de la dirección y espero que se resuelva bien".

Por tanto, entre los compañeros también ha creado incomodidad que Mbappé se haya quedado en París entrenando en solitario. Una medida polémica y que marcará la gira del equipo que jugará tres partidos: el 25 y 28 de julio en Osaka contra Al-Nassr y Cerezo Osaka respectivamente y el 1 de agosto en Tokio contra el Inter de Milán.