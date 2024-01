La sorprendente reacción de Bellingham que no gustará al barcelonismo

Jude Bellingham no solo está haciéndose viral dentro del campo, sino también fuera de él. En este caso, por sus declaraciones. El centrocampista del conjunto blanco, en un debate sobre el 'Team of the Year' que realiza el EA Sports FC 24, metió un 'palo' a la alineación que presentaba Jamie Carragher, donde estaba presente una leyenda del FC Barcelona: Leo Messi.

El jugador del Real Madrid, al ver que Kylian Mbappé y Harry Kane eran los acompañantes del argentino en la línea de ataque, se preguntaba: "¿hay suficiente energía ahí?", achacando insistentemente el perfil defensivo de unos futbolistas que considera "que caminan".

Esta intervención puede que pasase por alto por la contestación de Carragher, quien lo retaba a una carrera con el francés para saber qué pasaría entre ambos, pero la realidad es que Jude lanzó un dardo que no deja de ser sorprendente, ya que hace unos meses se difundió una presunta imagen suya de pequeño, donde vestía la camiseta del Barça con el nombre de Messi a su espalda.

El inglés, quien está siendo una de las sensaciones esta temporada, todavía tiene mucha carrera por recorrer para llegar tanto a los títulos individuales como colectivos que tiene, al menos, Leo.