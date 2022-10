La sensación es Militao

Es el jefe de la zaga para Ancelotti pese a la llegada de Rüdiger y a la presencia de Alaba Su contundencia y velocidad atrás son claves para entender la entereza defensiva del Real Madrid

Pocos pensaban que tras las salidas de Varane y Sergio Ramos el Real Madrid se iba a convertir en un equipo aún más potente defensivamente. Llegó Alaba para paliar la baja del de Camas, pero sobre todo nació Militao como el líder indiscutible de la zaga blanca.

Había pasado desapercibido con la vieja guardia todavía en plantilla, incluso con errores groseros que habían desatado fuertes críticas. Pero fue asumir la responsabilidad y ofrecer la versión que le hizo salir del Oporto a cambio de 50 millones de euros. Ancelotti lo ha tenido claro desde el primer minuto: si el brasileño está disponible y en condiciones debe jugar siempre o casi siempre. Y así lleva dos temporadas, formando una dupla completísima junto a Alaba.

Su rapidez para jugar a muchos metros de Courtois, su contundencia en el corte y en el juego aéreo y su buena salida de balón han sido tres de los motivos por los que el técnico italiano le ha dado las llaves del eje defensivo del Real Madrid. Ni el reciente fichaje de Antonio Rüdiger, que venía de convertirse en uno de los mejores centrales del mundo en el Chelsea, le han apartado de su sitio. El alemán ha quedado relegado al banquillo o incluso al lateral zurdo.

Militao es el titular indiscutible y los datos esta temporada así lo confirman. Siempre que ha estado disponible ha jugado minutos y, de hecho, tan solo ha salido desde el banquillo en una ocasión: ante Osasuna en el empate del Real Madrid en el Santiago Bernabéu. Ha sido el único duelo esta campaña donde los blancos no han sumado los tres puntos y, casualidades del fútbol, el brasileño no había sido titular. Así, la estadística es clara: si Militao parte del once inicial, el Madrid gana siempre esta temporada.

Su presencia es clave en el engranaje defensivo blanco, pero también es un seguro en las jugadas de estrategia ofensivas. El brasileño, de hecho, fue clave en la última victoria ante el Getafe anotando el único tanto del partido que le dio los tres puntos a su equipo. Su valor de mercado está ya en los 60 millones de euros y el Real Madrid ya tiene a punto su renovación. Aún tiene proyección.