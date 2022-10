El Madrid no pierde la cabeza en el Coliseum

Un gol de Militao en el minuto tres fue suficiente ante un Getafe sin ambición El conjunto blanco se va dormir líder a la espera del duelo entre el Barça y el Celta

El Madrid de Ancelotti aturde a los rivales con su sangre fría. No siempre es una cosa puramente futbolística: lo peor es su aura impasible, como si fuera impermeable a los estados de ánimo de un partido. El Madrid juega con la confianza de los equipos que saben que dependen de ellos mismos. Y, a esa seguridad, le suma un grupo de jugadores resolutivos en distintos contextos. Los blancos pueden ser tan contundentes con el balón como contragolpeando. Pero sobre todo saben manejarse en el alambre.

FICHA TÉCNICA LALIGA GET 0 ________________ 1 RMD ALINEACIONES Getafe David Soria; Damián Suárez, Djene, Mitrovic, Domingos Duarte, Angileri (Jordan Amavi, 83'); Algobia (Seoane, 83'), Aleñá (Portu, 66'), Milla; Enes Ünal (Latasa, 87'), Borja Mayoral (Munir, 66'). Real Madrid Lunin; Carvajal, Militao (Nacho, 83'), Rüdiger, Alaba; Tchouaméni, Camavinga (Asensio, 83'), Modric; Valverde, Vinicius y Rodrygo (Marriano, 89'). Goles 0-1 M3 Militao Árbitro Antonio Miguel Mateu Lahoz (colegio valenciano). TA: No mostró ninguna tarjeta.

Lo demostraron ante el Getafe, en una victoria por la mínima, ante un rival que puso el autobús. Frente al hormigón local, el Madrid buscó soluciones en el desequilibrio de Vinicius y Rodrygo, la claridad de Modric y un ritmo alto de balón. Los dos brasileños volvieron a demostrar que son dos factores desequilibrantes. No es una novedad, pero sorprende cómo van añadiendo nuevos registros y una pulcritud impensable en sus primeros años. En la evolución de los dos el Madrid está encontrado el camino más corto para ganar esta temporada.

Aparece Militao

En el Coliseum el Madrid solo necesitó tres minutos para adelantarse en el marcador. Militao atacó el primer palo y Mitrovic se quedó a media carrera. El cabezazo del brasileño tocó la cabeza de Duarte y se coló en la portería. Fue el peor escenario para el Getafe, que había preparado el cerrojo y se encerró aún más tras el tanto inicial.

El Madrid se estiraba con la determinación de Valverde, que avisó con un disparo desde fuera del área y más tarde con un cabezazo de Rodrygo que salvó Soria.

Con los minutos el conjunto de Ancelotti se fue acomodando, bajo el ritmo del balón y el Getafe la tuvo con un balón al que no llegó Borja Mayoral por los pelos. Apenas hubo más noticias de los locales en una primera mitad que terminó con confusión: con un penalti a Vinicius que quedó invalidado porque la jugada del brasileño empezó con el balón fuera.

Segunda parte más abierta

La segunda mitad empezó frenética. Con una triple ocasión del Madrid con Rodrygo, Tchouaméni y Modric. No acertó el Madrid pero tampoco el Getafe con sus arreones. Aleñà fue el primero en probar a Lunin con un zurdazo. Tampoco Luis Milla con un disparo, que salió rozando la cepa del poste.

Fueron minutos de dominio momentáneo del Getafe; la posesión era de los locales. Fue un espejismo ante un Madrid que fue recuperando el balón y siguió encontrando soluciones en Vinicius y Rodrygo, que marcó el segundo con una vaselina precisa. El tanto no subió al marcador porque el delantero estaba en fuera de juego.

La acción tuvo un efecto sedante en el partido. A pesar de perder solo por la mínima, el Getafe no fue a por el partido y el Madrid no mostró ambición para rematar el partido. Tampoco Ancelotti parecía tender ganas de encender el partido y tardó en mover el banquillo. El Madrid optó por no desordenarse y solo Djené, que pidió penalti por un pequeño contacto de Carvajal, le dio un susto. No intervino el VAR y el Madrid se marchó del Coliseum sin despeinarse para irse a dormir líder.