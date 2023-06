La rueda de prensa de Ancelotti previa al duelo ante el Athletic, en directo y online

12:37

Ancelotti, sobre su nota de la temporada: "Difícil ponerse nota a uno mismo. Lo que sí puedo decir es que ha sido una temporada muy larga. Hemos trabajado mucho y a veces no siempre he sido capaz de transmitir una motivación muy alta. No es fácil motivar cada tres días. He dado todo lo que podía dar. Me pongo una nota positiva, pero el próximo año lo voy a hacer mejor".