Rudi García: "El empate me parece que hubiera sido lo justo"

El francés Rudi García, entrenador del Nápoles, confesó que la derrota de este martes ante el Real Madrid (2-3) en Liga de Campeones no le parece justa y que el "empate hubiera sido lo más normal".

"El resultado no me parece justo, el empate era más normal viendo el partido, las estadísticas. Hemos iniciado bien, con un gol en un saque de esquina trabajado estos días. Ha habido una construcción mala nuestra y hemos encajado. El Madrid ha podido entrar al centro del campo y no me ha gustado la segunda parte", explicó en rueda de prensa.

"Carlo (Ancelotti) hablará del penalti y nosotros del saque de esquina, así que no se habla de las decisiones arbitrales. Me sabe mal el resultado", añadió.

Pese a la derrota, el técnico fue positivo por la buena actuación de los suyos.

"Es una derrota amarga, pero el Nápoles tiene ahora certezas. Me ha gustado la reacción del público al final, son aficionados que conocen el fútbol. Siempre es difícil perder, por suerte quedan cuatro partidos, pienso que el doble duelo ante los alemanes será decisivo. Hemos hecho muchas cosas buenas, pero hay que mejorar", comentó.

"Hemos jugado de tú a tú al Real Madrid. Tenemos que creer en nosotros y tener confianza. Cuando te enfrentas a uno de los mejores jugadores del mundo, te encuentras con jugadores del nivel. Podríamos haberlo hecho mejor tras el empate", señaló.

Además, habló del gran nivel de la pareja de centrales Ostigard-Natan, suplentes durante toda la temporada hasta las lesiones de Rrahmani y Juan Jesús; y del laznador de penaltis, quee volvió a ser Zielinski en lugar de Osimhen.

"La idea es tener jugadores donde poder elegir. Estoy muy de acuerdo con lo de que Natan y Ostigard -que marcó el tanto inicial- funcionan bien. Respecto al penalti no creo que Zielinski sea siempre el lanzador. Como ya he explicado, para la guerra de penaltis hay una lista del entrenador. El primero de la lista decide si dejarlo a otro", sentenció.