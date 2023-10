El equipo de Ancelotti se sobrepuso a un error inicial de Kepa y a un posterior penalti por manos de Nacho gracias a los goles de Vinicius, Bellingham y Meret en propia portería Los blancos sumaron su segunda victoria y ya comandan en solitario el grupo

El Real Madrid también camina firme en la Champions y ya comanda en solitario su grupo gracias a su victoria en el estadio Diego Armando Maradona. Los goles de Vinicius, Bellingham y Meret en propia portería decidieron un envite que se le complicó en dos ocasiones al cuadro de Carlo Ancelotti como consecuencia de un error de Kepa nada más comenzar el partido y de un inesperado penalti por manos de Nacho en el arranque del segundo tiempo. Los blancos se rehicieron en las dos ocasiones.

El equipo blanco salió con mucho más colmillo que su rival y dispuso de tres ocasiones claras para ponerse por delante en el marcador en apenas diez minutos, pero no las aprovechó. Rodrygo desaprovechó un mano a mano con Meret y poco después una volea de Bellingham fue desviada a córner por un defensa local. La última estuvo en la cabeza de Tchouaméni, que remató por encima del larguero en la acción siguiente.

No contaba el Real Madrid con la cantada de Kepa a la salida de un córner que permitió que Ostigard abriera el marcador. El Nápoles se vino arriba en los minutos siguientes y dispuso de otra clara ocasión en un disparo lejano de Zielinski que salió rozando el palo tras ser desviado por Rüdiger.

Incomprensiblemente, un error de Di Lorenzo permitió que el equipo madridista volviera a meterse en el partido. El lateral regaló un balón a Bellingham en el peor momento y en el peor lugar. El inglés vio un pasillo y sirvió un balón de oro a Vinicius, que definió con un remate cruzado.

Bellingham se hizo el amo del partido a partir de ese momento y lo certificó marcando el 1-2 tras culminar una gran jugada personal que hizo sonrojar a la defensa partenopea.

Al Nápoles le costó reaccionar y cuando lo hizo, ya en el tramo final del primer tiempo, se estrelló con Kepa, que rechazó un cabezazo envenenado de Oshimen y evitó el empate.

INTERVIENE EL VAR

El panorama cambió radicalmente tras el descanso tras un penalti señalado a instancias del VAR que inicialmente había pasado desapercibido. Las manos de Nacho dieron aire al Nápoles, ya que Zielinski no falló desde los once metros. El empate dio vida al equipo italiano y apagó al Real Madrid durante el tramo siguiente. Los locales dispusieron de varias oportunidades para volver a ponerse por delante, pero no encontraron la forma de batir a Kepa, que se rehizo de su error inicial con algunas intervenciones de mérito.

Los blancos tardaron en reaccionar. Un remate de Vinicius rechazado por Meret y un cabezazo desviado de Bellingham en la misma acción les despertó. Y en la siguiente aproximación llegó el 2-3 definitivo. Valverde sorprendió a Meret con un mísil desde la frontal y la mala suerte se alió con el meta del Nápoles, ya que el balón se estrelló en el larguero pero se acabó introduciendo en la portería tras tocar en su espalda.