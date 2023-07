Ronaldo: “Vinicius no sabía controlar el balón con la izquierda”

‘ O Fenômeno’ ha criticado en el podcast ‘Mano a Mano’ el fútbol formativo brasileño: “No prepararon a Vini de la forma correcta” En el Madrid, el extremo “cambió como del día a la noche en dos años” y “ahora es el jugador más decisivo y determinante del fútbol mundial”

Ronaldo Nazário se ha mostrado muy crítico con la estructura formativa del fútbol brasileño y ha puesto el ejemplo de Vinicius, que cuando llegó al Madrid “no sabía controlar un balón con la izquierda”, para justificar su opinión. Según el exfutbolista, actualmente propietario del Real Valladolid, el extremo “cambió como del día a la noche en dos años” y “ahora es el jugador más decisivo y determinante del fútbol mundial”.

"Durante muchos años, los jugadores que salían de Brasil eran talentos brutos. Un caso muy claro es el de Vinicius. Fue vendido al Real Madrid con 18 años y, cuando llegó, no sabía controlar el balón con la pierna izquierda. Y eso que venía del Flamengo. No lo prepararon de la forma correcta, no mejoraron sus fundamentos técnicos ni su relación tiempo-espacio en el terreno de juego", ha reflexionado Ronaldo en el podcast ‘Mano a Mano’.

Según su punto de vista, Vinicius “mejoró mucho con programas de entrenamiento, metodología profesional y la ayuda de grandes trabajadores”. “Cambió como del día a la noche en dos años y ahora el jugador más decisivo y determinante del fútbol mundial”, ha añadido ‘O Fenômeno’, que cree que Brasil “dará un salto de calidad en unos cinco o seis años”, a partir de 2030. “La CBF ha invertido mucho recientemente en cursos de entrenador y metodología”, ha explicado.

“Esto es algo de lo que no se habla mucho y yo creo que cambiará el nivel del fútbol brasileño. Ahora mismo, en la Serie A brasileña tenemos a diez entrenadores extranjeros. Dirán que no soy patriota, pero estoy a favor de contratar a los mejores. Mejorar en la formación de entrenadores cambiará el fútbol brasileño”, ha insistido Ronaldo.