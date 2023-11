Rodrygo sobre su pique con Messi: "El Madrid no me deja hablar"

Rodrygo Goes fue uno de los protagonistas de la victoria del Real Madrid sobre el Nápoles (4-2) que certifica el primer puesto matemático de los blancos en el Grupo C de la Champions League a una jornada para concluir la liguilla.

Rodygo marcó el primer gol de su equipo, el momentáneo 1-1 que dio paso a la reacción de los de Carlo Ancelotti. Fue un golazo. Dirigió el balón, entró al área y soltó un gran derechazo.

Rodrygo Goes fue también uno de los futbolistas del Real Madrid que pasó por zona mixta para mostrar sus impresiones ante los medios de comunicación.

La polémica

Un periodista le preguntó por el 'pique' que tuvo con Leo Messi durante el reciente Brasil-Argentina que se disputó en Maracaná con victoria de la 'albiceleste' por 0-1.

Fue antes de comenzar el choque, cuando los futbolistas argentinos regresaron al césped después de haberse retirado a los vestuarios, por indicación de su capitán y líder, Leo Messi, ante la dureza policial con los seguidores de la albiceleste.

Su respuesta

Messi respondió airada a un comentario de Rodrygo y le recriminó: "Por qué somos cagones? Somos campeones del mundo", le recordó Leo al madridista.

Twitter

Pero tras el real Madrid-Nápoles no hubo opción de conocer la versión de Rodrygo. La pregunta le incomodó. "No puedo hablar sobre esto", fue su respuesta. "¿Por qué?", le inquirieron. Y aquí, entre risas, dijo: "Porque no puedo, el Madrid no me deja, ¿no?", a la vez que miraba al miembro de comunicación del club blanco que tenía detrás y que aprovechó para llevárselo al siguiente grupo de medios que esperaban para entrevistarle.