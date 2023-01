Rodrygo, el hombre ‘Copa’ del Real Madrid

Salvó a su equipo en Cáceres con un gol ‘maradoniano’ y lo rescató en el derbi con otro golazo que hubiese firmado Ronaldo Nazario El brasileño va dejando rastros de su calidad y talento, pese a que todavía no se ha ganado un sitio en el once de Ancelotti

Rodrygo Goes, 22 años, vive su cuarta temporada en el Real Madrid, adonde llegó cumplidos los 18. Desde el primer día dejó sentada su enorme calidad, pero a su fútbol le faltaba poso dentro de un grupo en el que cada cual debe ser decisivo en su puesto. El brasileño ha ido cumpliendo metas para convertirse en uno de los mejores revulsivos de Carlo Ancelotti, que cuenta con sus apariciones, pero sin ganarse un sitio en el once donde tiene la competencia de Valverde y Asensio. A su favor, la versatilidad ofensiva que tiene, capaz de jugar en cualquier posición, incluso sustituyendo a Benzema.

El delantero brasileño dejó patente la temporada pasada su impronta en partidos de la Champions, como en la eliminatoria ante el Chelsea, un gol, o el City, dos tantos que llevaron a su equipo a jugar la final. Rodrygo sigue creciendo y esta temporada está siendo el salvador del Real Madrid en la Copa del Rey, en la que ha marcado dos goles que han servido para dar alas a los suyos en las eliminatorias ante el Cáceres y en el derbi de ayer. Dos acciones solo al alcance de jugadores fuera de concurso, y que hacen que su valor de mercado siga creciendo hasta los 80 millones actuales.

GOLAZOS Y BRONCA DE ANCELOTTI

Ante el Cáceres se deshizo de toda la defensa en una jugada perpendicular para desatascar un partido que se estaba complicando más de lo esperado. El equipo extremeño apretó a la segunda unidad que Ancelotti decidió alinear, que acabó imponiéndose por un chispazo del brasileño con una jugada ‘maradoniana’. Ante el Atlético volvió a aparecer cuando más complicado estaba el panorama, ante un rival que se defendía con sobriedad y que cerraba todos los caminos hacia su portería para que Rodrygo rompiera la telaraña con otra jugada propia de Ronaldo Nazario sorteando jugadores para encontrar el hueco donde colar el balón y empatar el partido.

Se da la circunstancia de que el brasileño venía de un roce con Ancelotti en el partido contra el Villarreal en Copa y justo después del primer gol del Real Madrid en La Cerámica y que supuso el comienzo de la remontada. En ese momento el italiano decidió sentarlo para poner a Kroos, y al brasileño no le sentó bien en el momento más interesante del encuentro. No le saludó camino del banquillo y una vez sentado le reprendió: “A mí me saludas”. La consecuencias no se hicieron esperar y Rodrygo fue suplente en San Mamés y en el derbi, donde se ganó el perdón con un golazo que lanzó a su equipo a la remontada.