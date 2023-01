Rodrygo y Benzema salen al rescate del Real Madrid

El equipo madridista logró el pase a las semifinales de la Copa tras remontar un gol inicial de Morata El partido se decidió en la prórroga, en la que el Atlético se quedó en inferioridad por la expulsión de Savic por doble amonestación; en cambio, el árbitro le perdonó la segunda amarilla a Ceballos

El Real Madrid estará el próximo lunes en el sorteo de las semifinales de la Copa del Rey después de superar al Atlético de Madrid en un partido intenso e igualado que se acabó decidiendo en la prórroga. Los colchoneros se adelantaron con un gol de Morata, pero Rodrygo forzó el tiempo extra con un auténtico golazo y posteriormente Benzema marcó el 2-1 cuatro minutos después de que el colegiado hubiera expulsado a Savic por doble amonestación. En cambio, le perdonó la segunda amarilla a Ceballos. Vinicius redondeó el marcador en el último suspiro de la prórroga.

FICHA TÉCNICA Copa del Rey RMA 3 ________________ 1 ATM ALINEACIONES Real Madrid Courtois, Nacho (Odriozola, 115'), Militao, Rüdiger, Mendy (Ceballos, 43'), Modric, Kroos (Marco Asensio, 74'), Camavinga, Fede Valverde (Rodrygo, 69') (Mario Martín, 115'), Benzema y Vinicius. Atlético de Madrid Oblak, Nahuel Molina, Savic, Mario Hermoso, Reinildo, Koke (Kondogbia, 83'), De Paul (Saúl, 83), Lemar (Memphis, 74'), Griezmann (Barrios, 91'), Correa (Carrasco, 74') y Morata (Witsel, 63'). Goles 0-1, Morata (19'); 1-1, Rodrygo (79'); 2-1, Benzema (104'); 3-1, Vinicius (121'). Árbitro Soto Grado (comité riojano). Amonestó a De Paul (44'), Reinildo (54'), Mario Hermoso (62'), Ceballos (69'), Vinicius (98') y Koke (106'). Expulsó a Savic por doble amonestación (98' y 99'). Incidencias Partido correspondiente a los cuartos de final de la Copa del Rey disputado en el estadio Santiago Bernabéu en presencia de 62.000 espectadores.

El partido se le complicó muy pronto al Real Madrid. El gol de Morata puso a los blancos contra las cuerdas. Ni el planteamiento de Ancelotti funcionó de salida, ni sus jugadores supieron incomodar a la zaga colchonera. En cambio, la propuesta de Simeone funcionó a la perfección. El Atlético se encontró cómodo con el balón y encontró espacios para hacer daño a su rival.

El 0-1 llegó tras una precisa jugada de tiralíneas que nació en las botas de Koke. Su envío a Nahuel Molina descolocó a la defensa local y el posterior centro del argentino al segundo palo dejó a Morata en una situación inmejorable. El delantero solo tuvo que empujar el balón al fondo de la portería.

Al equipo madridista le costó trenzar juego. Impreciso en muchos momentos, no encontró buenas situaciones para sus delanteros. Oblak tuvo muy poco trabajo. Solo tuvo que intervenir en un remate raso y lejano de Fede Valverde. Los blancos no estaban cómodos. Pese a las ganas con las que salió, Vinicius se fue diluyendo poco a poco y Benzema tampoco pudo ofrecer su mejor versión.

A BALÓN PARADO

El único peligro llegó en una jugada a balón parado en el 31'. Militao se encontró un balón servido por Kroos en el área pequeña, pero un desvío previo impidió que pudiera dirigir bien su cabezazo. Su remate acabó saliendo por encima del larguero.

La lesión de Mendy poco antes del descanso le complicó todavía más las cosas a Ancelotti. Sin más laterales disponibles, el italiano tuvo que recurrir a una solución de emergencia, dando entrada a Ceballos y situando en la banda izquierda a Camavinga, que había arrancado como medio centro.

Ancelotti debió leer la cartilla a su equipo en el descanso. Los blancos salieron al campo con una actitud muy diferente a la que habían mostrado en el primer tiempo y no tardaron en crear situaciones de peligro. El Atlético empezó a sufrir y el balón empezó a ser patrimonio de los locales.

Valverde fue el primero en probar fortuna en el 54' tras un buen balón de Nacho, pero su remate de tacón se marchó fuera sin que pudieran alcanzarlo Vinicius ni Benzema. El Real Madrid presionaba muy arriba y no tardaba en recuperar el balón. Inmediatamente llegó un nuevo remate alto del centro del centrocampista uruguayo y poco después fue Benzema quien puso a prueba a Oblak. Vinicius no supo aprovechar el rechace del meta rojiblanco.

REACCIÓN COLCHONERA

Simeone era consciente de que su equipo se estaba viniendo abajo y sacó a Witsel en lugar de Morata. El Atlético pareció reaccionar y empezó a acercarse al área de Courtois. El belga tuvo que intervenir primero a remate de Correa (61') y poco después a disparo de falta directa de Griezmann (73'). Previamente, el colegiado le había perdonado la expulsión a Ceballos por una dura entrada a Lemar en la frontal del área. El sevillano había visto previamente una amarilla.

La reacción rojiblanca incluyó un remate acrobático de Witsel que se marchó fuera.

Parecía que el Real Madrid había perdido algo de fuelle cuando volvió a aparecer Rodrygo. El brasileño firmó una jugada de auténtico crack y puso el 1-1 en el marcador. Su internada sorteando a cuantos rivales le salieron al paso le dejó solo ante Oblak, al que batió con un remate ajustado al palo. El Bernabéu lo celebró a lo grande, pensando que la remontada estaba en camino.

Griezmann tuvo el 1-2 en sus botas al plantarse solo ante Courtois, aunque su remate se marchó a las nubes y además estaba en fuera de juego. Memphis también apareció para darle un susto a Courtois en el descuento.

La prórroga resultó inevitable. Blancos y colchoneros se lo tomaron con calma de salida en el tiempo extra. El partido volvió a animarse en el 100' a raiz de un cabezazo desviado de Rüdiger. Era la primera ocasión y el aviso de que las cosas iban a cambiar. Inmediatamente después Savic vio la segunda amarilla por un claro derribo a Camavinga. La primera la había visto dos minutos antes.

El Atlético no se encerró. Barrios (101') se internó y puso a prueba a Courtois. Benzema, en cambio, no perdonó. El francés marcó el 2-1 (104') aprovechando un centro de Marco Asensio que desvió sin querer Vinicius al intentar rematar. Solo en el segundo palo, no desaprovechó el regalo para concretar la remontada. Y ya con todo decidido, en el último suspiro Vinicius firmó el 3-1 definitivo.