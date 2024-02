El Real Madrid no renuncia a Haaland para 2025

El más que posible fichaje de Kylian Mbappé por el Real Madrid este verano no desvía el deseo blanco por Erling Haaland, que figuraba como segundo objetivo en caso de no fichar al francés. El noruego sigue en lo más alto de la lista de preferencia de Florentino Pérez, que intentaría su fichaje en 2025 para formar el ataque más sideral del fútbol mundial junto a Vinicius y Mbappé.

Todo va a depender de la situación económica en la que se encuentre las arcas del club el próximo año por estas fechas. Las llegadas de Mbappé y Davies, si se confirman sus fichajes en verano, va a suponer un apretón en las cuentas del club, que tendrá un impulso con los ingresos que genere el nuevo estadio después de un lustro de inversiones para su remodelación, pagos que tendrá que empezar a hacer frente en cómodos plazos.

EL CITY, INVESTIGADO

La relación del club con la agente del jugador Rafaela Pimienta es cordial y su filosofía es bien vista por Florentino Pérez: “¿Si uno de mis jugadores mañana no soportas más estar ahí porque no le gusta, o no te pagan bien o porque tu mujer quiere vivir en París? Pues te vas, ¿no? No me gusta cuando mi jugador no es libre de decidir”. Eso ofrece una pista y abre la puerta a la posibilidad de intentar fichar al gigante noruego si su deseo es acabar de blanco.

El Manchester City lleva tiempo intentando renegociar el contrato del delantero. El entorno del jugador filtra que su precio de salida el próximo verano es de 175 millones de euros, cantidad inferior en 2025. Tiene contrato hasta 2027 y el club inglés intenta blindarlo para evitar su salida. Sin embargo, el Madrid sigue de cerca esa investigación en curso en la que se acusa al City de haber cometido 115 violaciones de las normas financieras que pueden facilitar la salida del jugador.