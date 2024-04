La reacción más dura a la marcha de Casemiro: "Entré al despacho de Ancelotti y estaba llorando"

Han pasado dos años desde la marcha de Carlos Henrique Casemiro del Real Madrid en dirección al Manchester United. El brasileño abandonó el club blanco después de nueve temporadas llenas de gloria porque "quería nuevos retos y vivir nuevas experiencias". Además, el canterano de São Paulo se marchó de la mejor manera, tras ganar su quinta Champions League en París ante el Liverpool en 2022.

En una entrevista con 'El Chiringuito', Casemiro ha confesado por primera vez la dura reacción que tuvo Carlo Ancelotti tras el anuncio de su adiós. "Entré en su despacho, él ya sabía que me iba. Cuando me giré, Ancelotti estaba llorando". Según el brasileño, esta fue la única vez en la que se planteó no salir de Chamartín, tras ver a su técnico entre lágrimas.

"En ese momento fue cuando dije calma... aquí hay gente que me quiere muchísimo, pero ya lo tenía hecho y había dado mi palabra", no hubo marcha atrás del centrocampista que se incorporó a los 'red devils' ese mismo verano.

La Premier League era un reto que Casemiro quería probar, y en su primera temporada conquistó la Carabao Cup ganándole al Newcastle United y marcando en el final. En la competición liguera los diablos rojos quedaron terceros, pero en este curso no están consiguiendo dar con la tecla.

Cinco Champions y un medio campo de leyenda

Casemiro formó junto a Toni Kroos y Luka Modric un centro del campo de leyenda en el Real Madrid. Los tres futbolistas conquistaron cinco Champions juntos, es verdad que en la primera, la del 2014, Casemiro tuvo un peso residual, pero en el resto fue clave para el conjunto blanco. Ganó tres Copas de Europa consecutivas, 2016, 2017 y 2018, en la final ante la Juventus en Cardiff marcó el segundo gol para desempatar el partido.

Un trío que ha hecho historia en el Real Madrid: Modric, Casemiro y Kroos / Efe

Además de las Champions, Casemiro consiguió un palmarés espectacular en sus nueve temporadas de blanco. Tres Ligas españolas, una Copa del Rey, tres Mundial de Clubes, tres Supercopas de Europa y tres Supercopas de España. Con Brasil también levantó la Copa América del 2019.