Arturo Vidal: "Me hubiera gustado jugar en el Madrid"

Después de viajar por toda Europa, Arturo Vidal volvió este año a Colo-Colo, el club donde se formó y donde se hizo un nombre hasta llegar al viejo continente. La leyenda de 'La Roja' también pasó dos temporadas por el Barça, donde fue campeón de liga.

En una entrevista con 'TNT Sports Chile', el centrocampista se ha sometido a un test de preguntas rápidas sobre fútbol y su vida personal. La respuesta más picante ha sido en qué equipo le hubiera gustado jugar: "el Real Madrid" ha respondido Vidal. Es una elección sorprendente, teniendo en cuenta el pasado culé del chileno y de los varios roces que tuvo con el club blanco durante sus años en el Bayern de Munich.

En la vuelta de los cuartos de final de la Champions 2016/17, Arturo Vidal se marchó expulsado en el Bernabéu y el Madrid acabó pasando a semifinales. Vidal cargó contra el árbitro en zona mixta. "Dos goles en fuera de juego. La no expulsión de Casemiro, que se se tuvo que haber ido antes que yo. Cuando te roban un partido así es demasiado grande. Se notó mucho. Fue muy feo" comentó el chileno.

El año siguiente, los dos clubes se volvieron a enfrentar en semis, con mismo desenlace. Vidal hizo hincapié en "la revancha", y cuando el Madrid pasó con la polémica arbitral de la mano de Marcelo el chileno llamó "ratones" al club blanco.

En su presentación con el Barça, no se consideró antimadridista pero sí "rival de todos los que jueguen contra el Barcelona de aquí en adelante". Ya en Flamengo, se volvió a acordar del Real Madrid cuando ganó la Libertadores y en consecuencia se clasificó en el Mundial de Clubes. "Madrid, te vamos a romper el c***" gritó Vidal, con su posible rival, aunque un año después el equipo no hizo los deberes y no lo pudo demostrar.

El pasado madridista de Vidal

La respuesta de Vidal se explica por influencia familiar. Cuando el chileno era pequeño, en su casa se veían los partidos del Real Madrid e Iván Zamorano, su gran ídolo de la infancia. De hecho, el centrocampista estuvo a punto de fichar por el club blanco, pero unos informes sobre su vida personal frenaron el movimiento.

En otras respuestas, Vidal considera a Makélélé como su jugador favorito fuera de Chile, y a Lionel Messi como el compañero más talentoso con el que ha jugado.